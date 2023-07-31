RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Десятки "Калібрів" і одиниці "Кинджалів". У ГУР розповіли про темпи виробництва ракет у РФ

Этот материал также доступен на русском
31.07.2023, 16:53
Десятки
Андрій Юсов (Скриншот)

Наразі в Росії виробляють набагато менше ракет, ніж раніше, а те, що виробляється, не накопичується, а одразу випускається по Україні. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Він зазначив, що крім залишків ракет у РФ налагоджене також їхнє виробництво, і країна-терорист працює над тим, щоб його збільшувати.

"Але якщо говорити про "Іскандери" – це значно менші обсяги, ніж тих самих "Калібрів", і фактично все, що зараз виробляється, одразу й випускається російськими терористами по Україні", – сказав Юсов.

Коментуючи кількісні показники нинішнього виробництва ракет у РФ, представник ГУР сказав, що це "десятки" ракет "Калібр", а "Іскандерів" і "Кинджалів" росіяни виробляють "значно менше, одиниці".

  • У документі санкційної групи Єрмака-Макфола, який є в ексклюзивному розпорядженні LIGA.net, зазначається, що переважна більшість іноземної електронної компонентної бази, яка використовується Росією для виробництва ракет, вироблена у США – 81%.
  • 21 липня Юсов повідомляв, що у РФ продовжують виробляти ракети, але це вже зовсім не ті обсяги, що були раніше, і наразі РФ не здатна компенсувати вже витрачений ракетний потенціал.
  • Також зараз Росія збільшує виробництво дронів, зокрема, баражувальних боєприпасів "Ланцет", однак заяви щодо великих обсягів виробництва — це пропаганда РФ.

Читайте також: ГУР про наліт дронів на Москву: Проблема для Путіна. Усі росіяни мають відчувати війну

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
розвідкагуріскандерандрій юсов
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 