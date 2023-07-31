Десятки "Калібрів" і одиниці "Кинджалів". У ГУР розповіли про темпи виробництва ракет у РФ

Наразі в Росії виробляють набагато менше ракет, ніж раніше, а те, що виробляється, не накопичується, а одразу випускається по Україні. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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Він зазначив, що крім залишків ракет у РФ налагоджене також їхнє виробництво, і країна-терорист працює над тим, щоб його збільшувати.

"Але якщо говорити про "Іскандери" – це значно менші обсяги, ніж тих самих "Калібрів", і фактично все, що зараз виробляється, одразу й випускається російськими терористами по Україні", – сказав Юсов.

Коментуючи кількісні показники нинішнього виробництва ракет у РФ, представник ГУР сказав, що це "десятки" ракет "Калібр", а "Іскандерів" і "Кинджалів" росіяни виробляють "значно менше, одиниці".

У документі санкційної групи Єрмака-Макфола, який є в ексклюзивному розпорядженні LIGA.net , зазначається, що переважна більшість іноземної електронної компонентної бази, яка використовується Росією для виробництва ракет, вироблена у США – 81%.

, зазначається, що переважна більшість іноземної електронної компонентної бази, яка використовується Росією для виробництва ракет, вироблена у США – 81%. 21 липня Юсов повідомляв, що у РФ продовжують виробляти ракети, але це вже зовсім не ті обсяги, що були раніше, і наразі РФ не здатна компенсувати вже витрачений ракетний потенціал.

Також зараз Росія збільшує виробництво дронів, зокрема, баражувальних боєприпасів "Ланцет", однак заяви щодо великих обсягів виробництва — це пропаганда РФ.

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