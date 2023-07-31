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ГУР про наліт дронів на Москву: Проблема для Путіна. Усі росіяни повинні відчувати війну

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31.07.2023, 12:40
ГУР про наліт дронів на Москву: Проблема для Путіна. Усі росіяни повинні відчувати війну - Фото
Володимир Путін (Фото: EPA)

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що Кремль намагається ігнорувати черговий наліт дронів на Москву, щоб уникнути невдоволення серед мешканців столиці країни-окупанта. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, коли Росія розпочала війну проти України, то мала розуміти, що бойові дії перенесуться на її територію.

"Це норма і нова реальність, до яких росіяни повинні звикати. Бізнес у РФ повинен розуміти, що злочини Кремля приводять у безвихідь не тільки режим Путіна, а й усю країну. Навіть жителі Москви розуміють, що нічого не йде за планом", — сказав Юсов.

Він зазначив, що Кремль намагається замовчати наліт безпілотників на Москву, щоб не розчарувати її мешканців.

"Для Путіна це надзвичайно чутливий момент, вони бояться настроїв усередині самої Москви. Путін вдає, що нічого не сталося, приїхав на парад, нічого не говорив про втрати. Будують альтернативну картинку, яка все більше розривається з реальністю", — резюмував розвідник.

  • У центрі Москви вранці 30 липня пролунали вибухи. Російська влада заявила, що місто атакували два дрони, які нібито вдалося відбити засобами радіоелектронної боротьби, але водночас вони влучили у хмарочоси в діловому кварталі Москва-Сіті.
  • Міністерство оборони РФ поклало відповідальність за атаку на Україну.

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Дмитро Гриниченко
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