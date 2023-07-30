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У центрі Москви пролунали вибухи. Росіяни заявили про атаку дронів – фото, відео

Этот материал также доступен на русском
30.07.2023, 06:20
У центрі Москви пролунали вибухи. Росіяни заявили про атаку дронів – фото, відео - Фото
Фото: Звезда

У центрі Москви вранці 30 липня пролунали вибухи. Російська влада заявила, що місто атакували два дрони, які нібито вдалося відбити засобам радіоелектронної боротьби, але водночас вони влучили у хмарочоси в діловому кварталі Москва-Сіті.

У центрі Москви пролунали вибухи. Росіяни заявили про атаку дронів – фото, відео

Вибухи сталися близько 04:15, про що свідчить запис з відеореєстратора однієї з машин, яка проїжджала біля місця події.

Російське видання "Астра" вказує, що внаслідок вибуху був пошкоджений десятий поверх вежі хмарочоса IQ-квартал, де розташований офіс Міністерства цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій РФ. Документацію цього міністерства після вибуху на вулиці знайшли перехожі. У цій вежі також знаходяться, згідно з відкритими даними, офіси щонайменше ще двох міністерств – економічного розвитку, а також промисловості й торгівлі.

У центрі Москви пролунали вибухи. Росіяни заявили про атаку дронів – фото, відео

У центрі Москви пролунали вибухи. Росіяни заявили про атаку дронів – фото, відео

Другий вибух прийшовся на нижній поверх іншої будівлі на території Москва-Сіті.

Крім того, зранку 30 липня нібито через безпілотник на південно-західній околиці призупиняли роботу міжнародного аеропорту Внуково.

Міністерство оборони Росії звинуватило в повітряній атаці Україну. Офіційних коментарів з боку української влади поки що не було.

Росіяни заявили, що "один український БПЛА знищено в повітрі засобами ППО над територією Одинцовського району Московської області (неподалік аеропорту Внуково. – Ред.), ще два безпілотники були відбиті засобами радіоелектронної боротьби, й, втративши управління, вони розбилися на території комплексу нежитлових будівель Москва-Сіті".

Андрій Водяний
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