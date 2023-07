У центрі Москви пролунали вибухи. Росіяни заявили про атаку дронів – фото, відео

У центрі Москви вранці 30 липня пролунали вибухи. Російська влада заявила, що місто атакували два дрони, які нібито вдалося відбити засобам радіоелектронної боротьби, але водночас вони влучили у хмарочоси в діловому кварталі Москва-Сіті.

Вибухи сталися близько 04:15, про що свідчить запис з відеореєстратора однієї з машин, яка проїжджала біля місця події.

Babe wake up, drones are attacking Moscow and I need more popcorn pic.twitter.com/yJVB4joIT8

Російське видання "Астра" вказує, що внаслідок вибуху був пошкоджений десятий поверх вежі хмарочоса IQ-квартал, де розташований офіс Міністерства цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій РФ. Документацію цього міністерства після вибуху на вулиці знайшли перехожі. У цій вежі також знаходяться, згідно з відкритими даними, офіси щонайменше ще двох міністерств – економічного розвитку, а також промисловості й торгівлі.

Drone hits "IQ Quarter" high-rise in Moscow, which is home to apartments and government offices. At least 1 person injured pic.twitter.com/bp8VYI3j3h