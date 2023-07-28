Мер Москви повідомив про нічну атаку безпілотника
28.07.2023, 06:30
Результат атаки безпілотників на Москву 24 липня 2023 року (Скриншот відео)
Вночі Москву нібито атакував якийсь "ворожий безпілотник". Про це повідомив мер столиці країни-агресора Росії Сергій Собянін.
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"Вночі була спроба атаки ворожого безпілотника", – повідомив російський чиновник.
За словами Собяніна, безпілотник нібито був збитий силами Міністерства оборони РФ.
"Руйнувань і постраждалих немає", – стверджує мер Москви.
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- Вранці 24 липня 2023 року влада окупантів і росЗМІ повідомила про атаку дронів на столицю Росії Москву. У мережі з'явилися відео та фото з наслідками атаки.
- Джерела LIGA.net у спецслужбах повідомили, що наліт безпілотників на Москву – це операція Головного управління розвідки Міноборони.
- 4 липня Москва зазнала другої за масштабом атаки дронів-камікадзе з початку її агресивної війни проти України.
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