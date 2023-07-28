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Мер Москви повідомив про нічну атаку безпілотника

Этот материал также доступен на русском
28.07.2023, 06:30
Мер Москви повідомив про нічну атаку безпілотника - Фото
Результат атаки безпілотників на Москву 24 липня 2023 року (Скриншот відео)

Вночі Москву нібито атакував якийсь "ворожий безпілотник". Про це повідомив мер столиці країни-агресора Росії Сергій Собянін.

"Вночі була спроба атаки ворожого безпілотника", – повідомив російський чиновник.

За словами Собяніна, безпілотник нібито був збитий силами Міністерства оборони РФ.

"Руйнувань і постраждалих немає", – стверджує мер Москви.

Мер Москви повідомив про нічну атаку безпілотника

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Наталія Медведєва
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