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Мэр Москвы сообщил о ночной атаке беспилотника

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2023, 06:30
Мэр Москвы сообщил о ночной атаке беспилотника - Фото
Результат атаки беспилотников на Москву 24 июля 2023 года (Скриншот видео)

Ночью Москву якобы атаковал некий "вражеский беспилотник". Об этом сообщил мэр столицы страны-агрессора России Сергей Собянин.

"Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника", – сообщил российский чиновник.

По словам Собянина, беспилотник якобы был сбит силами Министерства обороны РФ.

"Разрушений и пострадавших нет", – утверждает мэр Москвы.

Мэр Москвы сообщил о ночной атаке беспилотника

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Наталья Медведева
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