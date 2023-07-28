Мэр Москвы сообщил о ночной атаке беспилотника
28.07.2023, 06:30
Результат атаки беспилотников на Москву 24 июля 2023 года (Скриншот видео)
Ночью Москву якобы атаковал некий "вражеский беспилотник". Об этом сообщил мэр столицы страны-агрессора России Сергей Собянин.
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"Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника", – сообщил российский чиновник.
По словам Собянина, беспилотник якобы был сбит силами Министерства обороны РФ.
"Разрушений и пострадавших нет", – утверждает мэр Москвы.
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- Утром 24 июля 2023 года власти оккупантов и росСМИ сообщили об атаке дронов на столицу России Москву. В сети появились видео и фото с последствиями атаки.
- Источники LIGA.net в спецслужбах сообщили, что налет беспилотников на Москву – это операция Главного управления разведки Минобороны.
- 4 июля Москва подверглась второй по масштабу атаке дронов-камикадзе с начала ее агрессивной войны против Украины.
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