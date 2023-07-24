Дрон в Москве атаковал рядом с центром киберпреступности российской разведки – Грозев

Утром росСМИ сообщали, что в Москве дрон атаковал здания у Комсомольского проспекта, 17. Этот дом находится напротив штаб-квартиры Главного разведывательного управления РФ, занимающегося киберпреступностью. Об этом сообщил расследователь из проекта Bellingcat журналист Христо Грозев в Twitter.

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В частности, там располагается группировка российских хакеров FancyBear, которые в 2021 году совершили кибератаки на Германию.

Также в этом месте находится Военный университет российского Минобороны и несколько "сверхсекретных объектов ГРУ", отмечает Грозев.

В частности, там находится штаб-квартира программы нелегальных агентов военной разведки РФ.

"Если Украина ударила по этому комплексу зданий, символический ущерб Минобороны/ГРУ будет очень значительным", – отметил Грозев.

Он добавил, что вероятно комплекс получил "по крайней мере определенные повреждения", поскольку на видео с места событий видны выбитые окна.

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