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Дрон в Москве атаковал рядом с центром киберпреступности российской разведки – Грозев

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2023, 09:52
Дрон в Москве атаковал рядом с центром киберпреступности российской разведки – Грозев - Фото
Христо Грозев (Скриншот с видео)

Утром росСМИ сообщали, что в Москве дрон атаковал здания у Комсомольского проспекта, 17. Этот дом находится напротив штаб-квартиры Главного разведывательного управления РФ, занимающегося киберпреступностью. Об этом сообщил расследователь из проекта Bellingcat журналист Христо Грозев в Twitter.

В частности, там располагается группировка российских хакеров FancyBear, которые в 2021 году совершили кибератаки на Германию.

Также в этом месте находится Военный университет российского Минобороны и несколько "сверхсекретных объектов ГРУ", отмечает Грозев.

В частности, там находится штаб-квартира программы нелегальных агентов военной разведки РФ.

"Если Украина ударила по этому комплексу зданий, символический ущерб Минобороны/ГРУ будет очень значительным", – отметил Грозев.
Он добавил, что вероятно комплекс получил "по крайней мере определенные повреждения", поскольку на видео с места событий видны выбитые окна.
Скриншот: Twitter Christo Grozev

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Артём Джерипа
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