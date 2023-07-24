Дрон у Москві атакував коло центру кіберзлочинності російської розвідки – Грозев
24.07.2023, 09:52
Христо Грозев (Скриншот з відео)
Вранці росЗМІ повідомляли, що у Москві дрон атакував будівлі біля Комсомольского проспекту, 17. Цей дім розташований навпроти штаб-квартири Головного розвідувального управління РФ, яке займається кіберзлочинністю. Про це повідомив розслідувач з проєкту Bellingcat журналіст Христо Грозев у Twitter.
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Зокрема, там розташовується угрупування російських хакерів FancyBear, які у 2021 році здійснили кібератаки на Німеччину.
Також у цьому місці розташований Військовий університет російського Міноборони та кілька "надсекретних об'єктів ГРУ", зауважує Грозев.
Зокрема, там розташована штаб-квартира програми нелегальних агентів військової розвідки РФ.
- Вранці 24 липня влада окупантів та росЗМІ повідомили про атаку дронів по столиці Росії Москві. У мережі з'явились відео та фото з наслідками атаки.
- Джерела LIGA.net у спецслужбах повідомили, що наліт безпілотників на Москву – це операція Головного управління розвідки Міноборони.
- 4 липня Москва зазнала другої за масштабом атаки дронів-камікадзе з початку її агресивної війни проти України.
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