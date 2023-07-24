Дрон у Москві атакував коло центру кіберзлочинності російської розвідки – Грозев

Вранці росЗМІ повідомляли, що у Москві дрон атакував будівлі біля Комсомольского проспекту, 17. Цей дім розташований навпроти штаб-квартири Головного розвідувального управління РФ, яке займається кіберзлочинністю. Про це повідомив розслідувач з проєкту Bellingcat журналіст Христо Грозев у Twitter.

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Зокрема, там розташовується угрупування російських хакерів FancyBear, які у 2021 році здійснили кібератаки на Німеччину.

Також у цьому місці розташований Військовий університет російського Міноборони та кілька "надсекретних об'єктів ГРУ", зауважує Грозев.

Зокрема, там розташована штаб-квартира програми нелегальних агентів військової розвідки РФ.

"Якщо Україна вдарила по цьому комплексу будівель, символічна шкода Міноборони/ГРУ буде дуже значною", – зазначив Грозев. Він додав, що ймовірно комплекс зазнав "принаймні певних пошкоджень", оскільки на відео з місця подій видно вибиті вікна.

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