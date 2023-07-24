"Панцирь-С1" на крыше здания Минобороны РФ не смог сбить упавший за 300 метров дрон – РС

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", расположенный на крыше штаб-квартиры Минобороны страны-агрессора, не смог сбить один из беспилотников, которыми сегодня атаковали Москву, хотя находился в 300 метрах от места удара. На это обратила внимание российская служба Радио Свобода.

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РосСМИ Astra утверждает, что один из беспилотников якобы упал в районе Комсомольского проспекта, 17, что в 500 метрах от здания Минобороны РФ, или около 300 метров, если по прямой.

Журналисты Радио Свобода отмечают, что, несмотря на это, никаких свидетельств работы "Панциря" утром 24 июля очевидцы не заметили, хотя он все еще стоит на крыше.

Как только россияне разместили на крыше здания Минобороны "Панцирь" (в конце 2022 года. – Ред.), спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что этот комплекс имеет небольшой радиус действия и является "более или менее эффективным" для работы по беспилотникам, в частности ударным типам.

"Но насколько поможет делать это со здания Министерства обороны, непонятно", – добавил тогда он.

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