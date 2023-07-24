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"Панцир-С1" на даху будівлі Міноборони РФ не зміг збити дрон, який впав за 300 метрів

Этот материал также доступен на русском
24.07.2023, 17:50
"Панцир С-1" на даху МО РФ (Фото: соцмережі)

Самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", що розміщений на даху штаб-квартири Міноборони країни-агресорки, не зміг збити один з безпілотників, якими сьогодні атакували Москву, хоча стояв за 300 метрів від місця удару. На це звернула увагу російська служба Радіо Свобода.

РосЗМІ Astra стверджує, що один з безпілотників нібито впав у районі Комсомольського проспекту, 17, що за 500 метрів від будівлі Міноборони РФ, або близько 300 метрів, якщо по прямій.

Журналісти Радіо Свобода зазначають, що попри це, жодних свідчень роботи "Панцира" вранці 24 липня очевидці не помітили, хоча він все ще стоїть на даху.

Щойно росіяни розмістили на даху будівлі Міноборони "Панцир" (наприкінці 2022 року. – Ред.), речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що цей комплекс має невеликий радіус дії і є "більш-менш ефективним" для роботи по безпілотниках, зокрема ударних типів.

"Але наскільки допоможе робити це з будівлі Міністерства оборони, незрозуміло", – додав тоді він.

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Мілана Головань
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