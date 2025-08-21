Associated Press: Україна виготовляє по одній далекобійній ракеті "Фламінго" щодня

Ракети "Фламінго" (Фото: apnews.com)

Українська компанія Fire Point виробляє щонайменше одну крилату ракету "Фламінго" на день. Про це повідомила керівниця виробництва Ірина Терех виданню Associated Press.

За словами Терех, наразі Fire Point виробляє приблизно один "Фламінго" на день, а до жовтня планує збільшити виробництво до семи ракет щодня.

"Ми готуємося до більшої, набагато страшнішої війни", – сказала Терех, висловивши скепсис щодо готовності Росії погодитися на справжній мир, попри дипломатичні зусилля президента Володимира Зеленського та українських чиновників.

Як повідомили незалежні експерти, цього року компанія завершила випробування першої крилатої ракети FP-5. За їхніми оцінками, вона здатна долати відстань до 3000 км та вражати ціль із точністю до 14 метрів.

FP-5 може доставляти боєголовку масою 1150 кг, що робить її однією з найбільших ракет у світі.

Через заводську помилку перші зразки ракети мали рожеве забарвлення, тому їх назвали "Фламінго". Ця назва закріпилася.

21 серпня Зеленський заявив, що наприкінці 2025 року та на початку 2026-го в Україні мають розпочати масове виробництво ракети "Фламінго". За словами глави держави, ця ракета "найуспішніша, яка в нас є".

