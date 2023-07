В центре Москвы раздались взрывы. Россияне заявили об атаке дронов – фото, видео

В центре Москвы утром 30 июля раздались взрывы. Российские власти заявили, что город атаковали два дрона, которые якобы удалось подавать средствами радиоэлектронной борьбы, но при этом они попали в небоскребы в деловом квартале "Москва-Сити".

Взрывы произошли около 4:15 утра, о чем свидетельствует запись с видеорегистратора одной из машин, проезжавшей возле места происшествия.

Babe wake up, drones are attacking Moscow and I need more popcorn pic.twitter.com/yJVB4joIT8

Российское издание "Астра" указывает, что в результате взрыва был поврежден 10 этаж башни небоскреба IQ-квартал, где находится офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Документацию министерства после взрыва на улице нашли прохожие. В этой же башне находятся, согласно открытым данным, офисы не менее двух министерств – экономического развития, а также промышленности и торговли.

Drone hits "IQ Quarter" high-rise in Moscow, which is home to apartments and government offices. At least 1 person injured pic.twitter.com/bp8VYI3j3h