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В центре Москвы раздались взрывы. Россияне заявили об атаке дронов – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2023, 06:20
В центре Москвы раздались взрывы. Россияне заявили об атаке дронов – фото, видео - Фото
Фото: Звезда

В центре Москвы утром 30 июля раздались взрывы. Российские власти заявили, что город атаковали два дрона, которые якобы удалось подавать средствами радиоэлектронной борьбы, но при этом они попали в небоскребы в деловом квартале "Москва-Сити".

В центре Москвы раздались взрывы. Россияне заявили об атаке дронов – фото, видео

Взрывы произошли около 4:15 утра, о чем свидетельствует запись с видеорегистратора одной из машин, проезжавшей возле места происшествия.

Российское издание "Астра" указывает, что в результате взрыва был поврежден 10 этаж башни небоскреба IQ-квартал, где находится офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Документацию министерства после взрыва на улице нашли прохожие. В этой же башне находятся, согласно открытым данным, офисы не менее двух министерств – экономического развития, а также промышленности и торговли.

В центре Москвы раздались взрывы. Россияне заявили об атаке дронов – фото, видео

В центре Москвы раздались взрывы. Россияне заявили об атаке дронов – фото, видео

Второй взрыв произошел на нижний этаж другого здания на территории Москва-Сити.

Кроме того, утром 30 июля якобы из-за беспилотника на юго-западной окраине приостанавливали работу международного аэропорта "Внуково".

Министерство обороны России обвинило в воздушной атаке Украину. Официальных комментариев со стороны украинских властей пока не было.

Россияне заявили что "один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области [недалеко от аэропорта Внуково – ред.], еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, разбились на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити" .

Андрей Водяный
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