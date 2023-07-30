Як виглядають хмарочоси Москва-Сіті після вибухів – фотографії

У ніч на 30 липня у діловому кварталі російської столиці Москва-Сіті сталися вибухи. На фотографіях, опублікованих Європейським прес-фотоагенством, видно пошкодження на двох хмарочосах. У одного з них вибиті вікна на десятому поверсі, у другого – є пошкодження фасаду на кількох перших поверхах.

У Росії, де сьогодні відзначають день військово-морських сил, федеральні телеканали проігнорували новини про події у Москві, вказує російське видання "Агентство. Новини".

Міністерство оборони РФ поклало відповідальність за нічну атаку на Україну.

Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат не підтвердив, але й не спростував причетність України до повітряної атаки на Москву. "Вони отримали те, чого хотіли", – сказав речник Повітряних сил.

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