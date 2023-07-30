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Як виглядають хмарочоси Москва-Сіті після вибухів – фотографії

Этот материал также доступен на русском
30.07.2023, 12:16
Як виглядають хмарочоси Москва-Сіті після вибухів – фотографії - Фото
Фото: EPA

У ніч на 30 липня у діловому кварталі російської столиці Москва-Сіті сталися вибухи. На фотографіях, опублікованих Європейським прес-фотоагенством, видно пошкодження на двох хмарочосах. У одного з них вибиті вікна на десятому поверсі, у другого – є пошкодження фасаду на кількох перших поверхах.

Як виглядають хмарочоси Москва-Сіті після вибухів – фотографії

Як виглядають хмарочоси Москва-Сіті після вибухів – фотографії

Як виглядають хмарочоси Москва-Сіті після вибухів – фотографії

У Росії, де сьогодні відзначають день військово-морських сил, федеральні телеканали проігнорували новини про події у Москві, вказує російське видання "Агентство. Новини".

Як виглядають хмарочоси Москва-Сіті після вибухів – фотографії

Як виглядають хмарочоси Москва-Сіті після вибухів – фотографії

Як виглядають хмарочоси Москва-Сіті після вибухів – фотографії
Андрій Водяний
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