Как выглядят небоскребы Москва-Сити после взрывов
30.07.2023, 12:16
Фото: EPA
В ночь на 30 июля в деловом квартале российской столицы Москва-Сити произошли взрывы. На фотографиях, опубликованных Европейским пресс-фотоагентством, видны повреждения на двух небоскребах. У одного из них выбиты окна на десятом этаже, у второго – повреждение фасада на нескольких первых этажах.
В России, где отмечают день военно-морских сил, федеральные телеканалы проигнорировали новости о событиях в Москве, указывает российское издание "Агентство. Новости".
- Министерство обороны РФ возложило ответственность за ночную атаку на Украину.
- Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат не подтвердил, но и не опроверг причастность Украины к воздушной атаке на Москву. "Они получили то, чего хотели", – сказал спикер Воздушных сил.
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