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Как выглядят небоскребы Москва-Сити после взрывов

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2023, 12:16
Как выглядят небоскребы Москва-Сити после взрывов - Фото
Фото: EPA

В ночь на 30 июля в деловом квартале российской столицы Москва-Сити произошли взрывы. На фотографиях, опубликованных Европейским пресс-фотоагентством, видны повреждения на двух небоскребах. У одного из них выбиты окна на десятом этаже, у второго – повреждение фасада на нескольких первых этажах.

Как выглядят небоскребы Москва-Сити после взрывов

Как выглядят небоскребы Москва-Сити после взрывов

Как выглядят небоскребы Москва-Сити после взрывов

В России, где отмечают день военно-морских сил, федеральные телеканалы проигнорировали новости о событиях в Москве, указывает российское издание "Агентство. Новости".

Как выглядят небоскребы Москва-Сити после взрывов

Как выглядят небоскребы Москва-Сити после взрывов

Как выглядят небоскребы Москва-Сити после взрывов
Андрей Водяный
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