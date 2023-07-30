Как выглядят небоскребы Москва-Сити после взрывов

В ночь на 30 июля в деловом квартале российской столицы Москва-Сити произошли взрывы. На фотографиях, опубликованных Европейским пресс-фотоагентством, видны повреждения на двух небоскребах. У одного из них выбиты окна на десятом этаже, у второго – повреждение фасада на нескольких первых этажах.

В России, где отмечают день военно-морских сил, федеральные телеканалы проигнорировали новости о событиях в Москве, указывает российское издание "Агентство. Новости".

Министерство обороны РФ возложило ответственность за ночную атаку на Украину.

Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат не подтвердил, но и не опроверг причастность Украины к воздушной атаке на Москву. "Они получили то, чего хотели", – сказал спикер Воздушных сил.

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