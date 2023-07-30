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Спикер Воздушных сил о взрывах в Москве: Они получили то, что хотели

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2023, 09:51
Спикер Воздушных сил о взрывах в Москве: Они получили то, что хотели - Фото
Юрий Игнат (Фото: facebook.com / yuriy.ignat)

Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат не подтвердил, но и не опроверг причастность Украины к воздушной атаке на Москву. Его комментарий прозвучал утром в воскресенье в эфире единого телемарафона.

"В России всегда что-то летает, и в Москве в том числе. Есть те, кого война "не касается" – она уже касается. Уже есть определенные настроения в России – что-то прилетает, и громко. Как бы российские власти ни хотели закрыть на это глаза и сказать, что они все сбили, – и в Крыму все сбили, и там все сбили, – но что-то прилетает. Поэтому говорить о российском спокойствии в глубинке уже не приходится. Они получили то, что хотели", – сказал спикер Воздушных сил.

Он добавил, что беспилотники, даже тихоходные, — сложная цель для противовоздушной обороны.

  • В центре Москвы утром 30 июля прогремели взрывы. Российские власти заявили, что город атаковали два дрона, которые якобы удалось отразить средствам радиоэлектронной борьбы, но при этом они попали в небоскребы в деловом квартале Москва-Сити.
  • Министерство обороны РФ возложило ответственность за атаку на Украину.
Андрей Водяный
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войнаМосквавоздушные силыЮрий Игнат
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