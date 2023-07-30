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Речник Повітряних сил про вибухи в Москві: Вони отримали те, чого хотіли

Этот материал также доступен на русском
30.07.2023, 09:51
Речник Повітряних сил про вибухи в Москві: Вони отримали те, чого хотіли - Фото
Юрій Ігнат (Фото: facebook.com / yuriy.ignat)

Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат не підтвердив, але й не спростував причетність України до повітряної атаки на Москву. Його коментар пролунав вранці у неділю в ефірі єдиного телемарафону.

"У Росії завжди щось літає, і в Москві зокрема. Є ті, кого війна "не стосується" – вона вже стосується. Вже є певні настрої в Росії – щось прилітає, і гучно. Хай як російська влада хотіла закрити на це очі й сказати, що вони все збили, – і в Криму все збили, і там все збили, – але щось таки прилітає. Тому говорити про російський спокій у глибинці вже не доводиться. Вони отримали те, чого хотіли", – сказав речник Повітряних сил.

Він додав, що безпілотники, навіть тихохідні, — складна ціль для протиповітряної оборони.

  • У центрі Москви вранці 30 липня пролунали вибухи. Російська влада заявила, що місто атакували два дрони, які нібито вдалося відбити засобами радіоелектронної боротьби, але водночас вони влучили у хмарочоси в діловому кварталі Москва-Сіті.
  • Міністерство оборони РФ поклало відповідальність за атаку на Україну.
Андрій Водяний
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війнамоскваповітряні силиЮрій Ігнат
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