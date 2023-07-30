Речник Повітряних сил про вибухи в Москві: Вони отримали те, чого хотіли

Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат не підтвердив, але й не спростував причетність України до повітряної атаки на Москву. Його коментар пролунав вранці у неділю в ефірі єдиного телемарафону.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"У Росії завжди щось літає, і в Москві зокрема. Є ті, кого війна "не стосується" – вона вже стосується. Вже є певні настрої в Росії – щось прилітає, і гучно. Хай як російська влада хотіла закрити на це очі й сказати, що вони все збили, – і в Криму все збили, і там все збили, – але щось таки прилітає. Тому говорити про російський спокій у глибинці вже не доводиться. Вони отримали те, чого хотіли", – сказав речник Повітряних сил.

Він додав, що безпілотники, навіть тихохідні, — складна ціль для протиповітряної оборони.

У центрі Москви вранці 30 липня пролунали вибухи. Російська влада заявила, що місто атакували два дрони, які нібито вдалося відбити засобами радіоелектронної боротьби, але водночас вони влучили у хмарочоси в діловому кварталі Москва-Сіті.

Міністерство оборони РФ поклало відповідальність за атаку на Україну.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.