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ГУР о налете дронов на Москву: Проблема для Путина. Все россияне должны чувствовать войну

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2023, 12:40
ГУР о налете дронов на Москву: Проблема для Путина. Все россияне должны чувствовать войну - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что Кремль пытается игнорировать очередной налет дронов на Москву, чтобы избежать недовольства среди жителей столицы страны-оккупанта. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

По его словам, когда Россия начала войну против Украины, то должна была понимать, что боевые действия перенесутся на ее территорию. 

"Это норма и новая реальность, к которым россияне должны привыкать. Бизнес в РФ должен понимать, что преступления Кремля приводят в тупик не только режим Путина, но и всю страну. Даже жители Москвы понимают, что ничего не идет по плану", — сказал Юсов.

Он отметил, что Кремль пытается замолчать налет беспилотников на Москву, чтобы не разочаровать ее жителей. 

"Для Путина это чрезвычайно чувствительный момент, они боятся настроений внутри самой Москвы. Путин делает вид, что ничего не произошло, приехал на парад, ничего не говорил о потерях. Строят альтернативную картинку, которая все больше разрывается с реальностью", — резюмировал разведчик.

  • В центре Москвы утром 30 июля прогремели взрывы. Российские власти заявили, что город атаковали два дрона, которые якобы удалось отразить средствам радиоэлектронной борьбы, но при этом они попали в небоскребы в деловом квартале Москва-Сити. 
  • Министерство обороны РФ возложило ответственность за атаку на Украину.

Смотрите также: Как выглядят небоскребы Москва-Сити после взрывов — фото

Дмитрий Гриниченко
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