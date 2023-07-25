ГУР про "Ланцети": РФ розширює виробництво. Перебільшує у кількості, але це загроза для нас
Росія збільшує виробництво дронів, зокрема, баражувальних боєприпасів "Ланцет". Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
За його словами, росіяни мають дронову програму, яку вони розвивають.
"Обсяги — це пропаганда, але це фактор, який не можна списувати з рахунків. "Ланцети" виробляються, "шахеди" прибувають, вони облаштують виробництво", — сказав Юсов.
Він зазначив, що Україні потрібні нові озброєння та засоби для протидії атакам ворога, а також стрімкішого просування Сил оборони.
"Це питання захисту життів наших військових та цивільних", — резюмував представник розвідки.
Збити цей БПЛА після того, як за наведенням "Орлана" він уже спрямований на ціль, дуже складно. Сили оборони використовують для захисту техніки від "Ланцетів" та FPV-дронів екрани з сітки-рабиці, стрілецьку зброю, а також зенітне озброєння на кшталт Gepard, "Тунгуска", "Шилка", ПЗРК тощо.
- 24 травня президент Володимир Зеленський у зверненні до народу Ірану заявив, що Іран, підтримуючи Росію у війні проти України, доб'ється лише ще більшої ізоляції від світу та ще більших проблем, та закликав перестати постачати Росії дрони-камікадзе, якими агресор тероризує мирне населення та руйнує об'єкти цивільної інфраструктури.
- Влада Ірану звинуватила Зеленського в "антиіранській пропаганді".
- У червні Білий дім повідомляв, що розвідка США має інформацію про те, що Іран постачає в Росію матеріали для будівництва заводу з виробництва дронів.
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