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ГУР про "Ланцети": РФ розширює виробництво. Перебільшує у кількості, але це загроза для нас

Этот материал также доступен на русском
25.07.2023, 13:38
ГУР про
Дрон-камікадзе "Ланцет" (Фото: скриншот з відео)

Росія збільшує виробництво дронів, зокрема, баражувальних боєприпасів "Ланцет". Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

За його словами, росіяни мають дронову програму, яку вони розвивають.

"Обсяги — це пропаганда, але це фактор, який не можна списувати з рахунків. "Ланцети" виробляються, "шахеди" прибувають, вони облаштують виробництво", — сказав Юсов.

Він зазначив, що Україні потрібні нові озброєння та засоби для протидії атакам ворога, а також стрімкішого просування Сил оборони.

"Це питання захисту життів наших військових та цивільних", — резюмував представник розвідки.

ДОВІДКА. "Ланцети" – один із найбільш ефективних інструментів російських окупантів на лінії фронту: ворог використовує ці дрони переважно для пошкодження/знищення великих цілей на кшталт артилерійських систем та засобів ППО. Випускається у важкій (12 кг, "Ланцет-3") та легкій (5 кг, "Ланцет-1") версіях.

Збити цей БПЛА після того, як за наведенням "Орлана" він уже спрямований на ціль, дуже складно. Сили оборони використовують для захисту техніки від "Ланцетів" та FPV-дронів екрани з сітки-рабиці, стрілецьку зброю, а також зенітне озброєння на кшталт Gepard, "Тунгуска", "Шилка", ПЗРК тощо.

  • 24 травня президент Володимир Зеленський у зверненні до народу Ірану заявив, що Іран, підтримуючи Росію у війні проти України, доб'ється лише ще більшої ізоляції від світу та ще більших проблем, та закликав перестати постачати Росії дрони-камікадзе, якими агресор тероризує мирне населення та руйнує об'єкти цивільної інфраструктури.
  • Влада Ірану звинуватила Зеленського в "антиіранській пропаганді".
  • У червні Білий дім повідомляв, що розвідка США має інформацію про те, що Іран постачає в Росію матеріали для будівництва заводу з виробництва дронів.

Читайте також: Як Росія виробляє дрони Shahed-136 у Татарстані. З'явилося розслідування про роботу заводу 

Дмитро Гриниченко
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