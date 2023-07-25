ГУР о "Ланцетах": РФ расширяет производство. Преувеличивает в количестве, но это угроза
Россия увеличивает производство дронов, в частности, барражирующих боеприпасов "Ланцет". Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
"Объемы — это пропаганда, но это фактор, который нельзя списывать со счетов. "Ланцеты" производятся, "шахеды" прибывают, они обустраивают производство", — сказал Юсов.
Он отметил, что Украине нужны новые вооружения и средства для противодействия атакам врага, а также более стремительного продвижения Сил обороны.
"Это вопрос защиты жизней наших военных и гражданских", — резюмировал представитель разведки.
Сбить этот БПЛА после того, как по наводке "Орлана" он уже направлен на цель, крайне сложно. Силы обороны используют для защиты техники от "Ланцетов" и FPV-дронов экраны из сетки-рабицы, стрелковое оружие, а также зенитное вооружение вроде Gepard, "Тунгуска", "Шилка", ПЗРК и пр.
- 24 мая президент Владимир Зеленский в обращении к народу Ирана заявил, что Иран, поддерживая Россию в войне против Украины, добьется только еще большей изоляции от мира и еще больших проблем, и призвал перестать поставлять России дроны-камикадзе, которыми агрессор терроризирует мирное население и разрушает объекты гражданской инфраструктуры.
- Власти Ирана обвинили Зеленского в "антииранской пропаганде".
- В июне Белый дом сообщал, что разведка США располагаетинформацией о том, что Иран поставляет в Россию материалы для строительства завода по производству дронов.
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