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ГУР о "Ланцетах": РФ расширяет производство. Преувеличивает в количестве, но это угроза

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2023, 13:38
ГУР о
Дрон-камикадзе "Ланцет" (Фото: скриншот видео)

Россия увеличивает производство дронов, в частности, барражирующих боеприпасов "Ланцет". Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, у россиян есть дроновая программа, которую они развивают. 

"Объемы — это пропаганда, но это фактор, который нельзя списывать со счетов. "Ланцеты" производятся, "шахеды" прибывают, они обустраивают производство", — сказал Юсов.

Он отметил, что Украине нужны новые вооружения и средства для противодействия атакам врага, а также более стремительного продвижения Сил обороны. 

"Это вопрос защиты жизней наших военных и гражданских", — резюмировал представитель разведки.

СПРАВКА. "Ланцеты" – один из наиболее эффективных инструментов российских оккупантов на линии фронта: враг использует эти дроны преимущественно для повреждения/уничтожения крупных целей вроде артиллерийских систем и средств ПВО. Выпускается в тяжелой (12 кг, "Ланцет-3") и легкой (5 кг, "Ланцет-1") версиях.

Сбить этот БПЛА после того, как по наводке "Орлана" он уже направлен на цель, крайне сложно. Силы обороны используют для защиты техники от "Ланцетов" и FPV-дронов экраны из сетки-рабицы, стрелковое оружие, а также зенитное вооружение вроде Gepard, "Тунгуска", "Шилка", ПЗРК и пр.

  • 24 мая президент Владимир Зеленский в обращении к народу Ирана заявил, что Иран, поддерживая Россию в войне против Украины, добьется только еще большей изоляции от мира и еще больших проблем, и призвал перестать поставлять России дроны-камикадзе, которыми агрессор терроризирует мирное население и разрушает объекты гражданской инфраструктуры.
  • Власти Ирана обвинили Зеленского в "антииранской пропаганде".
  • В июне Белый дом сообщал, что разведка США располагаетинформацией о том, что Иран поставляет в Россию материалы для строительства завода по производству дронов.

Читайте также: Как Россия производит дроны Shahed в Татарстане. Появилось расследование о работе завода 

Дмитрий Гриниченко
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