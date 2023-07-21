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ГУР: Росіяни продовжують виробляти ракети, але не здатні компенсувати вже витрачене

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21.07.2023, 15:59
ГУР: Росіяни продовжують виробляти ракети, але не здатні компенсувати вже витрачене - Фото
Андрій Юсов (Скриншот)

Попри санкції, в Росії продовжують виробляти ракети для обстрілів української території, але це вже зовсім не ті обсяги, що були раніше, і наразі РФ не здатна компенсувати вже витрачений ракетний потенціал. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв’ю Еспресо.

На тлі заяв низки українських посадовців ще минулого року, що у РФ ракет залишилось нібито тільки на три-чотири масованих обстріли, Юсова запитали, як росіянам вдається продовжувати виробництво й обходити санкції, адже в зброї РФ знаходять американські і європейські запчастини.

"За кількістю все-таки різниця є величезною. Якщо ми згадаємо кількість ракет, які використовувались в одному ударі, та інтервали між ними на початку вторгнення, і те, що відбувається сьогодні, то це неспівмірні речі", – сказав Юсов.

Він наголосив, що РФ, навіть продовжуючи виробництво і нарощуючи певним чином ракетне озброєння, не здатна компенсувати вже витрачений ракетний потенціал.

"Але так – виробництво триває. І так – в ньому продовжують використовуватись, в окремих випадках, іноземні комплектуючі і насамперед мікросхеми, чипи. Але не тільки. Якщо ми говоримо про виробництво, то це може стосуватися навіть таких простих речей, як підшипники, які просто на Росії важко знайти", – сказав представник ГУР.

Обхід санкцій, за його словами, відбувається у різний спосіб. Є просто чорна контрабанда, а є "величезна сіра історія".

Юсов зазначив, що низка країн, які не приєдналися до санкцій ЄС і США проти РФ, можуть закуповувати певні товари подвійного призначення або товари, в яких містяться "цікаві" для російського військово-промислового комплексу елементи. І потім уже, через окремі фірми, здебільшого не в рамках державної політики, ці речі потрапляють на російський ринок.

  • У документі санкційної групи Єрмака-Макфола, який є в ексклюзивному розпорядженні LIGA.net, зазначається, що переважна більшість іноземної електронної компонентної бази, яка використовується Росією для виробництва ракет, вироблена у США – 81%.

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Оксана Житнюк
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