"А че происходит-то?" Путін виступив із пропагандистськими заявами про санкції та мирний план

Російський диктатор зізнався, що не очікував нових санкцій від США, а підписувати з Україною документи про мир вважає безглуздим

Володимир Путін (Фото: EPA/IGOR KOVALENKO)

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував мирний план США і ситуацію на фронті. За його словами, Сили оборони України нібито оточені на деяких напрямках, а темпи просування РФ "збільшуються".

Щодо ситуації на фронті – російський диктатор заявив: якщо Збройні Сили України підуть із займаних територій і віддадуть їх Росії, то окупанти нібито припинять бойові дії. Якщо цього не станеться, то Росія "доб'ється військовим шляхом" цього.

Читайте також Як Україна змінювала мирний план Трампа. Інсайди від учасника переговорів Гнатова

Про які території йдеться, він не сказав. Ймовірно, про Запорізьку, Херсонську, Харківську та Донецьку області.

Також диктатор заявив про нібито оточення міст Красноармійськ (він же Покровськ з 2016 року) і Димитров (він же Мирноград з того ж року). Вовчанськ "майже повністю в руках армії РФ", а в Сіверську окупанти нібито змогли зайняти 1700 будівель із 8000.

На Запорізькому напрямку Путін бачить нібито можливість обвалу фронту для ЗСУ, а російські окупанти, за його словами, "ударними темпами" просуваються північчю області та підійшли до Гуляйполя. А на лівому березі річки Оскіл нібито заблоковані 3500 українських військових.

Українська сторона регулярно спростовує подібні пропагандистські заяви. Станом на 27 листопада бої в Покровську тривають по лінії залізниці та в центрі міста. 17 листопада ЗСУ також спростували заяву про захоплення лівого берега Куп'янська, а 21 листопада – про оточення на Гуляйпільському напрямку.

Що стосується мирних переговорів, то, за словами Путіна, нібито жодних проєктів мирного договору щодо України не було. Був лише "набір питань для обговорення". Росія згодна з тим, що цей перелік пунктів може бути покладений в основу майбутніх домовленостей, стверджує диктатор.

Підписувати мирну угоду з владою України Путін вважає безглуздим, тому що було "допущено стратегічну помилку" – не було проведено вибори. Він продовжує ігнорувати той факт, що вибори в період воєнного стану прямо заборонені ст. 83 Конституції України.

Водночас він заявив, що Росія все ж "хоче домовитися з Україною", але зараз це "неможливо юридично". Одним із ключових моментів переговорів він назвав визнання "суверенітету" Росії над Кримом і Донбасом.

Також Путін анонсував приїзд американської делегації переговорників на початку наступного тижня. Очікують, що буде присутній Стів Віткофф. Перемовниками від РФ будуть Володимир Мединський та представники МЗС.

Також Путін запропонував зафіксувати, що РФ нібито не збирається нападати на Європу, і назвав подібні твердження "нісенітницею". Ці слова прозвучали на тлі регулярних атак дронів на європейські країни та порушень російськими літаками повітряного простору інших держав.

Російський диктатор зізнався, що не очікував і нових санкцій США проти нафтових компаній РФ, оскільки конфліктів між Москвою і Вашингтоном після Аляски не було.

"Ми залишалися на платформі Анкориджа, і раптом США оголошують про санкції. Я навіть не зрозумів, а що відбувається", – сказав Путін.