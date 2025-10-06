Кремль обговорює напад на НАТО – єврокомісар з оборони

Якщо в Кремлі ведуть обговорення плану війни проти НАТО, то не можна не допускати, що готують і сам напад

Андрюс Кубілюс (Фото: x.com/AndriusKubilius)

Кремль обговорює план нападу на НАТО – такі дані є у німецької розвідки. Про це заявив комісар Євросоюзу з оборони Андрюс Кубілюс в інтерв'ю газеті Wyborcza.

Він підкреслив, що довіряє спецслужбам, зокрема німецькій розвідці.

"Німецька розвідка стверджує, що в неї є докази того, що Кремль обговорює напад на НАТО. І якщо обговорює, чи планує він напад? Ми не знаємо. Але до таких сигналів слід ставитися вкрай серйозно", – сказав Кубілюс.

Він не відкинув, що Росія дійсно може бути готова до війни. НАТО і Європа теж мають бути до цього готові й учитися не тільки на досвіді українців, а й на досвіді самих росіян.

"Нам потрібно надолужити згаяне. І ми вже це робимо. Європейська комісія почала підтримувати військову промисловість. У результаті цього виробництво гаубичних боєприпасів у 2025 році збільшиться. Я радий бачити, що в ЄС будуються нові збройові заводи. Ми надолужуємо згаяне", – наголосив єврокомісар.