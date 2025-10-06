Кремль обсуждает нападение на НАТО – еврокомиссар по обороне
Кремль обсуждает план нападения на НАТО – такие данные есть у немецкой разведки. Об этом заявил комиссар Евросоюза по обороне Андрюс Кубилюс в интервью газете Wyborcza.
Он подчеркнул, что доверяет спецслужбам, в частности немецкой разведке.
"Немецкая разведка утверждает, что у неё есть доказательства того, что Кремль обсуждает нападение на НАТО. И если обсуждает, планирует ли он нападение? Мы не знаем. Но к таким сигналам следует относиться крайне серьезно", – сказал Кубилюс.
Он не исключил, что Россия действительно может быть готова к войне. НАТО и Европа тоже должны быть к этому готовы и учиться не только на опыте украинцев, но и на опыте самих россиян.
"Нам нужно наверстать упущенное. И мы уже это делаем. Европейская комиссия начала поддерживать военную промышленность. В результате этого производство гаубичных боеприпасов в 2025 году увеличится. Я рад видеть, что в ЕС строятся новые оружейные заводы. Мы наверстываем упущенное", – подчеркнул еврокомиссар.
- 22 сентября Reuters сообщало, что Германия готовится лечить до 1000 раненых военных ежедневно в случае нападения России.
- 30 сентября У Трампа объяснили, какую игру ведет Россия против НАТО. Кремль применяет тактику "ни война, ни мир", чтобы не втянуть США, но при этом дестабилизировать союзников.
