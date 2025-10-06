Кремль обсуждает нападение на НАТО – еврокомиссар по обороне

Если в Кремле ведут обсуждение плана войны против НАТО, то нельзя исключать, что готовят и само нападение

Андрюс Кубилюс (Фото: x.com/AndriusKubilius)

Кремль обсуждает план нападения на НАТО – такие данные есть у немецкой разведки. Об этом заявил комиссар Евросоюза по обороне Андрюс Кубилюс в интервью газете Wyborcza.

Он подчеркнул, что доверяет спецслужбам, в частности немецкой разведке.

"Немецкая разведка утверждает, что у неё есть доказательства того, что Кремль обсуждает нападение на НАТО. И если обсуждает, планирует ли он нападение? Мы не знаем. Но к таким сигналам следует относиться крайне серьезно", – сказал Кубилюс.

Он не исключил, что Россия действительно может быть готова к войне. НАТО и Европа тоже должны быть к этому готовы и учиться не только на опыте украинцев, но и на опыте самих россиян.

"Нам нужно наверстать упущенное. И мы уже это делаем. Европейская комиссия начала поддерживать военную промышленность. В результате этого производство гаубичных боеприпасов в 2025 году увеличится. Я рад видеть, что в ЕС строятся новые оружейные заводы. Мы наверстываем упущенное", – подчеркнул еврокомиссар.