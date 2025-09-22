Reuters: Германия готовится лечить до 1000 раненых военных ежедневно в случае нападения РФ
Германия готовится к сценарию, при котором в случае возможного нападения России на страны НАТО придется ежедневно лечить до 1000 раненых военных. Об этом в интервью Reuters рассказал генеральный хирург Бундесвера Ральф Гофман.
По его словам, в случае большой войны количество раненых будет зависеть от интенсивности боевых действий и состава привлеченных подразделений.
"Реалистично говоря, речь идет об около 1000 раненых ежедневно", – отметил Гофман.
Он обратил внимание на опыт Украины, где характер ранений изменился – от огнестрельных до взрывных и ожогов, вызванных ударами дронов и боеприпасов.
Украинские военные называют участок фронта с большим количеством БпЛА "зоной уничтожения", ведь беспилотники быстро обнаруживают и поражают цели, затрудняя эвакуацию раненых, пишут журналисты.
Германия планирует создавать гибкие возможности транспортировки раненых, используя опыт Украины с госпитальными поездами. Кроме того, рассматривается применение госпитальных автобусов и расширение воздушной медэвакуации.
Сначала раненые будут получать помощь на передовой, после чего их будут транспортировать в Германию. Там лечение преимущественно будет происходить в гражданских больницах.
Для этого, по оценкам Гофмана, нужно будет выделить около 15 000 коек из общей вместимости медицинских учреждений страны в 440 000.
Медицинская служба Бундесвера, которая сейчас насчитывает 15 000 человек, также будет расширена для удовлетворения возможных будущих потребностей.
- 9 июня 2025 года генсек НАТО Рютте заявил, что Россия наращивает военный потенциал, в частности увеличивает выпуск танков, бронетехники и ракет различных типов. Через пять лет она будет готова применить военную силу против НАТО.
- 16 июня Politico сообщало, что страны НАТО готовят свои больницы к войне на фоне угроз со стороны России.
- 24 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Путин может атаковать НАТО уже в ближайшие пять лет.
