Reuters: Германия готовится лечить до 1000 раненых военных ежедневно в случае нападения РФ

В случае нападения России на страны НАТО Германия планирует привлечь гражданские больницы к лечению военных

Немецкие солдаты (Фото: EPA)

Германия готовится к сценарию, при котором в случае возможного нападения России на страны НАТО придется ежедневно лечить до 1000 раненых военных. Об этом в интервью Reuters рассказал генеральный хирург Бундесвера Ральф Гофман.

По его словам, в случае большой войны количество раненых будет зависеть от интенсивности боевых действий и состава привлеченных подразделений.

"Реалистично говоря, речь идет об около 1000 раненых ежедневно", – отметил Гофман.

Он обратил внимание на опыт Украины, где характер ранений изменился – от огнестрельных до взрывных и ожогов, вызванных ударами дронов и боеприпасов.

Украинские военные называют участок фронта с большим количеством БпЛА "зоной уничтожения", ведь беспилотники быстро обнаруживают и поражают цели, затрудняя эвакуацию раненых, пишут журналисты.

Германия планирует создавать гибкие возможности транспортировки раненых, используя опыт Украины с госпитальными поездами. Кроме того, рассматривается применение госпитальных автобусов и расширение воздушной медэвакуации.

Сначала раненые будут получать помощь на передовой, после чего их будут транспортировать в Германию. Там лечение преимущественно будет происходить в гражданских больницах.

Для этого, по оценкам Гофмана, нужно будет выделить около 15 000 коек из общей вместимости медицинских учреждений страны в 440 000.

Медицинская служба Бундесвера, которая сейчас насчитывает 15 000 человек, также будет расширена для удовлетворения возможных будущих потребностей.