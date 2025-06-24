Зеленский: Путин может атаковать НАТО в течение ближайших пяти лет

Президент Украины считает, что сейчас Путина от нападения на НАТО сдерживает Украина

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин может атаковать страны-члены НАТО уже в ближайшие пять лет, чтобы испытать на крепость Альянс. Об этом украинский лидер сказал в интервью Sky News.

"Мы считаем, что начиная с 2030 года Путин может иметь гораздо большие возможности. Сегодня Украина его сдерживает, у него нет времени на муштру армии", – отметил президент Украины.

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По его словам, для нападения на НАТО Путину нужна пауза, в том числе снятие санкций, а также готовая армия.

Президент Украины также подчеркнул, что планы стран-членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году очень медленные.

"10 лет – это очень долго. У него (Путина. – Ред.) к тому времени будет готова новая армия", – добавил Зеленский.

В то же время, когда журналист спросил, возможна ли атака России в течение нескольких месяцев, Зеленский ответил, что не верит, "что Путин готов".