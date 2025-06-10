Россия стремится проверить, работает ли пятая статья НАТО – глава разведки Германии

По мнению Бруно Каля, Россия может не отправлять танки в страны НАТО. Достаточно только провокаций, например, отправить в Эстонию "зеленых человечков"

Бруно Каль (Фото: ЕРА/OMER MESSINGER)

Россия стремится предпринять такие действия против стран-членов НАТО, которые не достигнут полномасштабной войны, но проверят, выполнят ли США обязательства по пятой статье Североатлантического договора по взаимопомощи. Об этом в подкасте Table Today заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль.

"Им не нужно направлять танковые армии для этого. Достаточно отправить "зеленых человечков" в Эстонию, чтобы "защитить" якобы подавленное российское меньшинство", – сказал он.

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Каль отметил, что общение с американскими коллегами убедило его в серьезности их отношения к российской угрозе: "Они воспринимают это так же серьезно, как и мы. И слава Богу". В то же время глава Федеральной службы разведки Германии отметил, что его ведомство располагает разведданными, свидетельствующими о том, что российские чиновники считают коллективные оборонные обязательства НАТО уже неэффективными.

"Мы почти уверены – и имеем разведданные, что это подтверждают – что Украина является лишь этапом на пути России на Запад <...> Мы видим, что обещание коллективной обороны НАТО будет проверено на прочность", – сказал Каль.

26 мая 2025 года генсек НАТО Рютте выразил надежду, что члены Североатлантического союза согласятся на общую цель расходов на оборону в размере 5% ВВП.

9 июня Рютте заявил, что Россия наращивает военный потенциал, в том числе увеличивает выпуск танков, бронетехники и ракет разных типов. Через пять лет она будет готова применить военную силу против НАТО.