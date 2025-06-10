Россия стремится проверить, работает ли пятая статья НАТО – глава разведки Германии
Россия стремится предпринять такие действия против стран-членов НАТО, которые не достигнут полномасштабной войны, но проверят, выполнят ли США обязательства по пятой статье Североатлантического договора по взаимопомощи. Об этом в подкасте Table Today заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль.
"Им не нужно направлять танковые армии для этого. Достаточно отправить "зеленых человечков" в Эстонию, чтобы "защитить" якобы подавленное российское меньшинство", – сказал он.
Каль отметил, что общение с американскими коллегами убедило его в серьезности их отношения к российской угрозе: "Они воспринимают это так же серьезно, как и мы. И слава Богу".
В то же время глава Федеральной службы разведки Германии отметил, что его ведомство располагает разведданными, свидетельствующими о том, что российские чиновники считают коллективные оборонные обязательства НАТО уже неэффективными.
"Мы почти уверены – и имеем разведданные, что это подтверждают – что Украина является лишь этапом на пути России на Запад <...> Мы видим, что обещание коллективной обороны НАТО будет проверено на прочность", – сказал Каль.
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