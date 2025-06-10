Росія прагне перевірити, чи працює п'ята стаття НАТО – глава розвідки Німеччини

На думку Бруно Каля, Росія може не відправляти танки до країн НАТО. Достатньо лише провокацій, наприклад, відправити до Естонії "зелених чоловічків"

Бруно Каль (Фото: ЕРА/OMER MESSINGER)

Росія прагне вчинити такі дії проти країн-членів НАТО, які не досягнуть повномасштабної війни, але перевірять, чи США виконуватимуть зобов'язання за п'ятою статтею Північноатлантичного договору щодо взаємодопомоги. Про це у подкасті Table Today заявив очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль.

"Їм не потрібно направляти танкові армії для цього. Достатньо відправити "зелених чоловічків" до Естонії, щоб "захистити" нібито пригнічену російську меншину", – сказав він.

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Каль зазначив, що спілкування з американськими колегами переконало його в серйозності їх ставлення до російської загрози: "Вони сприймають це так само серйозно, як і ми. І слава Богу". Водночас глава Федеральної служби розвідки Німеччини зазначив, що його відомство має розвіддані, які свідчать про те, що російські посадовці вважають колективні оборонні зобов'язання НАТО вже неефективними.

"Ми майже впевнені – і маємо розвіддані, що це підтверджують, – що Україна є лише етапом на шляху Росії на Захід <...> Ми бачимо, що обіцянка колективної оборони НАТО буде перевірена на міцність", – сказав Каль.

26 травня 2025 року генсек НАТО Рютте висловив сподівання, що члени Альянсу погодяться на загальну мету витрат на оборону в розмірі 5% ВВП.

9 червня Рютте заявив, що Росія нарощує військовий потенціал, зокрема збільшує випуск танків, бронетехніки та ракет різних типів. За п’ять років вона буде готова застосувати військову силу проти НАТО.