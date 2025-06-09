Рютте: Припинення вогню в Україні збільшує ризики для НАТО

Марк Рютте (Фото: EPA)

Закінчення або тривала пауза у російсько-українській війні дасть можливість Росії збільшити запаси зброї, що підвищує ризики для держав-членів НАТО. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час брифінгу.

Рютте відповів ствердно на запитання журналіста, чи справедливо вважати стале припинення вогню в Україні ризиком для НАТО, адже російсько-українська війна не дозволяє Росії збільшувати запаси зброї.

"Це констатація факту, я думаю", – сказав Рютте.

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За його словами, НАТО припускає, що Росія створює запаси навіть під час воєнних дій в Україні, але це "дискусійне питання".