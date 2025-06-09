Рютте: Припинення вогню в Україні збільшує ризики для НАТО
Марк Рютте (Фото: EPA)

Закінчення або тривала пауза у російсько-українській війні дасть можливість Росії збільшити запаси зброї, що підвищує ризики для держав-членів НАТО. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час брифінгу.

Рютте відповів ствердно на запитання журналіста, чи справедливо вважати стале припинення вогню в Україні ризиком для НАТО, адже російсько-українська війна не дозволяє Росії збільшувати запаси зброї.

"Це констатація факту, я думаю", – сказав Рютте.

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За його словами, НАТО припускає, що Росія створює запаси навіть під час воєнних дій в Україні, але це "дискусійне питання".

  • 26 травня Рютте висловив сподівання, що члени Альянсу погодяться на загальну мету витрат на оборону в розмірі 5% ВВП.
  • 9 червня Рютте заявив, що Росія нарощує військовий потенціал, зокрема збільшує випуск танків, бронетехніки та ракет різних типів. За п’ять років вона буде готова застосувати військову силу проти НАТО.
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