Рютте: Припинення вогню в Україні збільшує ризики для НАТО
Закінчення або тривала пауза у російсько-українській війні дасть можливість Росії збільшити запаси зброї, що підвищує ризики для держав-членів НАТО. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час брифінгу.
Рютте відповів ствердно на запитання журналіста, чи справедливо вважати стале припинення вогню в Україні ризиком для НАТО, адже російсько-українська війна не дозволяє Росії збільшувати запаси зброї.
"Це констатація факту, я думаю", – сказав Рютте.
За його словами, НАТО припускає, що Росія створює запаси навіть під час воєнних дій в Україні, але це "дискусійне питання".
- 26 травня Рютте висловив сподівання, що члени Альянсу погодяться на загальну мету витрат на оборону в розмірі 5% ВВП.
- 9 червня Рютте заявив, що Росія нарощує військовий потенціал, зокрема збільшує випуск танків, бронетехніки та ракет різних типів. За п’ять років вона буде готова застосувати військову силу проти НАТО.