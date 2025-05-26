Рютте: На саміті у Гаазі НАТО погодить витрати на оборону у 5% ВВП
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що члени Альянсу погодяться на загальну ціль витрат на оборону в розмірі 5% валового внутрішнього продукту. Про це він заявив на засіданні Парламентської асамблеї НАТО в Дейтоні, повідомляє Reuters.
НАТО має намір узгодити нові цілі на саміті лідерів Альянсу в Гаазі 24-25 червня.
"Я припускаю, що в Гаазі ми домовимося про високий показник витрат на оборону загалом у 5%", – сказав Рютте.
Як повідомила агенція, раніше Рютте надіслав листа всім членам НАТО. У документі він зазначив, що очікує, що зобов'язання на саміті НАТО становитиме 3,5% на військові витрати та 1,5% на ширші питання, пов'язані з безпекою, такі як інфраструктура, кібербезпека тощо.
Показники мають бути досягнуті до 2032 року.
- 23 січня Трамп заявив, що має намір просити країни НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП.
- 27 січня FT повідомляла, що Литва та Естонія пообіцяли підвищити витрати на оборону до 5% ВВП після тиску з боку Трампа.
- 18 березня уряд Естонії схвалив збільшення витрат на оборону щонайменше до 5% від ВВП у 2026 році.