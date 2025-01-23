Трамп має намір просити країни НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП
Країни НАТО повинні збільшити внесок в оборону Альянсу, вони повинні витрачати 5% ВВП (валового внутрішнього продукту). Про це на економічному форумі в Давосі сказав президент США Дональд Трамп, повідомляє CNN.
"Відновлюючи здоровий глузд в Америці, ми швидко рухаємося до того, щоб повернути силу, мир і стабільність за кордоном. Я також збираюся попросити всі країни НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП, що мало бути багато років тому", – сказав він.
Трамп зазначив, що витрата на оборону була лише 2%, але більшість країн Альянсу зовсім не платили, поки "не з'явився він". За словами американського президента, США "платили різницю", проте він наполіг, і члени Альянсу почали виділяти кошти на оборону.
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