Трамп має намір просити країни НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП

Трамп зазначив, що збільшити витрати потрібно було вже давно

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Країни НАТО повинні збільшити внесок в оборону Альянсу, вони повинні витрачати 5% ВВП (валового внутрішнього продукту). Про це на економічному форумі в Давосі сказав президент США Дональд Трамп, повідомляє CNN.

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"Відновлюючи здоровий глузд в Америці, ми швидко рухаємося до того, щоб повернути силу, мир і стабільність за кордоном. Я також збираюся попросити всі країни НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП, що мало бути багато років тому", – сказав він.

Трамп зазначив, що витрата на оборону була лише 2%, але більшість країн Альянсу зовсім не платили, поки "не з'явився він". За словами американського президента, США "платили різницю", проте він наполіг, і члени Альянсу почали виділяти кошти на оборону.

19 листопада 2024 року Bloomberg писав, що Європі доведеться подвоїти витрати на оборону через агресію РФ та перемогу Трампа.

15 січня 2025 року Туск заявив, що Європа могла б удесятеро перевищити витрати Росії на оборону та зміцнити захист.

22 січня польський прем'єр сказав, що Євросоюз має озброїтися, щоб "вижити" у невизначеному світі.