Голова Міноборони Німеччини припускає, що Росія може напасти на країни НАТО за чотири роки

Відповідно, до цього моменту члени Альянсу мають забезпечити свою обороноздатність, акцентував Пісторіус

Борис Пісторіус (Фото: VITALII NOSACH / EPA)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що зберігається вірогідність нападу Росії на країни НАТО у 2029-2030 роках, враховуючи зростання Збройних сил РФ. Слова посадовця під час візиту до Вільнюса передає литовське видання Delfi.

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"Воєнні експерти дуже уважно стежать за подіями у Росії. Там значно розвивається військова промисловість, виробляється багато танків та літаків, а це означає, що Збройні сили Росії суттєво зростають. До 2026 року їх кількість, ймовірно, зросте до 1,5 млн солдатів", – заявив Пісторіус.

Посилаючися на неназваних експертів, він зазначив, що диктатор Володимир Путін у 2029-2030 роках може реорганізувати свої Збройні сили, аби створити відповідні умови для можливого теоретичного нападу на інші країни, зокрема ті, що входять до НАТО.

Відповідно, до цього моменту члени Альянсу мають забезпечити свою обороноздатність, акцентував Пісторіус.

"Це завдання, звичайно, вимагає і часу, і грошей, але ми прагнемо мети", – підсумував посадовець.