У НАТО оцінили загрозу нападу РФ на Альянс: 90% їх сухопутних сил уже в Україні

Росія може атакувати об'єднання й іншими засобами, але Альянс зараз не бачить підготовчих заходів для цього, заявив адмірал Бауер

Роб Бауер (Фото: EPA)

Наразі росіяни не готують напад на НАТО – 90% сухопутних сил РФ уже залучено в Україні, повідомив голова Військового комітету Альянсу, адмірал Роб Бауер в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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"Я переконаний, що теоретично вони можуть напасти [на Альянс], тому що вони напали на Україну. Але, окрім риторики, ми не бачимо жодних підготовок чи намірів справді рухатися до НАТО", – заявив він.

За словами Бауера, 90% російських сухопутних військ задіяно в Україні – а отже їх використання проти НАТО є малоймовірним, і Альянс би побачив відповідні дії з боку РФ.

Водночас він визнав, що Росія може атакувати Альянс іншими засобами, проте НАТО також не бачить щодо цього жодних підготовчих заходів з боку РФ.

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У червні співрозмовник LIGA.net у ГУР повідомив, що росіяни зосередили на тимчасово окупованих територіях України та біля кордону близько 550 000 окупантів.

у ГУР повідомив, що росіяни зосередили на тимчасово окупованих територіях України та біля кордону близько 550 000 окупантів. Про те, чому росіяни втричі збільшили кількість своїх військ в Україні, у порівнянні з початком великого вторгнення, читайте у великому тексті LIGA.net .

. У вересні в НАТО заявили: у них немає даних, що падіння уламків російського озброєння на території Латвії та інших союзників було навмисним, але в Альянсі зазначили – такі дії є "безвідповідальними й потенційно небезпечними".

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