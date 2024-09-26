Путін погрожує ядерною зброєю. У Євросоюзі відповіли: Наша політика підтримки України не зміниться

Нові ядерні погрози диктатора є лише продовженням тенденції його поведінки й "викриває його справжнє обличчя", зазначив речник ЄС

Володимир Путін (Фото: EPA)

Нові погрози російського диктатора Володимира Путіна стосовно застосування ядерної зброї проти неядерних країн не змінить позицію Євросоюзу щодо продовження підтримки України. Про це повідомив речник ЄС Пітер Стано, слова посадовця передає Укрінформ.

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"Не вперше Путін робить ставку на свій ядерний арсенал, Це є лише продовженням дуже безвідповідальної та неприйнятної поведінки зі сторони Путіна, що демонструє усьому світу його справжнє обличчя, особливо під час проведення тижня високого рівня в ході Генасамблеї ООН. Він не соромиться грати у ядерні азартні ігри знову й знову. Ми, безумовно, рішуче заперечуємо ці погрози. Позиція Євросоюзу залишається незмінною", – заявив Стано.

Посадовець зауважив: ЄС намагається донести цю позицію до міжнародних партнерів, аби привернути їхню увагу до того, на скільки безумною та безвідповідальною є поведінка Путіна як представника країни-постійного члена Ради безпеки ООН.

І хоча головним завданням цієї інституції є підтримання миру у світі, проте Путін підриває саме ці зусилля, зазначив Стано.

А отже, нові ядерні погрози Путіна є лише продовженням тенденції його поведінки й "викриває його справжнє обличчя" під час вкрай важливої міжнародної події високого рівня у Генасамблеї ООН, додав речник.

Раніше, 25 вересня, під час засідання Радбезу Росії "з ядерного стримування" Путін заявив про зміну визначення умов застосування ядерної зброї РФ.

Путін заявив таке: тепер пропонується розглядати як спільний напад на неї "агресію" з боку неядерної держави, котра відбуваєтсья за участю чи за підтримки ядерної держави; РФ "буде розглядати" можливість ядерної відповіді за наявності "достовірної інформації про старт у бік країни літаків стратегічної та тактичної авіації, крилатих ракет, безпілотників, гіперзвукових та інших літальних апаратів".

Також підставою для ядерної відповіді Путін назвав "критичну загрозу суверенітету РФ і звичайною зброєю" (що це означає — не уточнюється); також він обіцяє застосувати ядерну зброю у разі агресії проти Білорусі, а до того ж буде розширено категорію держав та військових блоків, проти яких РФ проводить "ядерне стримування".

Слід зауважити, що Путін та інші російські керманичі регулярно заявляють про існування якихось "червоних ліній" та лякають наслідками у випадку їх перетину, проте щоразу ці "лінії" переносяться, а самі окупанти б'ють по Україні й без жодних приводів. Тим часом українські партнери впродовж останніх тижнів так і не можуть ухвалити дозвіл на далекобійні удари по РФ.

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