WP: Питання ударів по території Росії викликало розкол між Україною та союзниками

ЗСУ (Фото: 45 ОАБр)

Відмова США дозволяти Україні завдавати далекобійних ударів по Росії викликала розкол серед союзників, пише видання The Washington Post, яке поспілкувалося з десятком офіційних осіб України та США. За їхніми даними, українська сторона очікувала, що президент США Джо Байден вже дасть дозвіл на удари по РФ, але поки все говорить про "розрив, що посилюється" між сторонами.

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Співрозмовники розповіли WP про те, що у Білому домі поки що не бачать ознак того, що Байден готовий змінити своє рішення. Крім того, американські чиновники розчаровані тим, що в Україні не розуміють їхнього "обережного підходу" на тлі відносин Росії, що посилюються, з Іраном, Північною Кореєю та Китаєм.

"Як виявилося, Росія має більш рішучих союзників, ніж у нас. Це ганьба для Заходу", — заявив Роман Костенко, секретар комітету Верховної Ради з оборони та розвідки.

Українські чиновники на умовах анонімності заявили, що дозвіл на удари вглиб РФ мали видати "ще вчора". А американський чиновник заявив, що українська сторона давно отримує координати цілей на території РФ від американських військових, які базуються в Європі. І часто американська сторона відмовляється надавати ці координати, оскільки погляди сторін не збігаються. Щобільше, запаси ракет ATACMS в Україні настільки обмежені, що дозвіл бити по території РФ може виснажити ці запаси за "кілька тижнів або днів", каже чиновник із США.

"Ця зброя часто застосовується проти цілей, які ми вважаємо менш важливими", – сказав співрозмовник.

Представники Білого дому та Пентагону заявили, що не чули від української сторони "переконливих аргументів" на користь того, що удари по РФ можуть мати "суттєве значення на шляху України до перемоги". До того ж, за їхніми словами, ризик ескалації війни надто великий. Ця дискусія "збила з пантелику" партнерів Америки й у Європі, кажуть анонімні співрозмовники.

17 вересня The Times повідомив, що Британія не дасть дозволу на далекобійні удари без схвалення США. А 20 вересня видання повідомило, що ці дві держави можуть надати непублічний дозвіл на удари.

19 вересня Європарламент закликав негайно зняти обмеження на удари по території Росії.

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