WP: Вопрос ударов по территории России вызвал раскол между Украиной и союзниками

ВСУ (Фото: 45 ОАБр)

Отказ США разрешать Украине наносить дальнобойные удары по России вызвал раскол среди союзников, пишет издание The Washington Post, которое пообщалось с десятком официальных лиц Украины и США. По их данным, украинская сторона ожидала, что президент США Джо Байден уже даст разрешение на удары по РФ, но пока все говорит об "усиливающемся разрыве" между сторонами.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Собеседники рассказали WP о том, что в Белом доме пока не видят признаков того, что Байден готов изменить свое решение. Кроме того, американские чиновники разочарованы тем, что в Украине не понимают их "осторожный подход" на фоне усиливающихся отношений России с Ираном, Северной Кореей и Китаем.

"Как оказалось, у России есть более решительные союзники, чем у нас. Это позор для Запада", — заявил Роман Костенко, секретарь комитета Верховной Рады по обороне и разведке.

Украинские же чиновники на условиях анонимности заявили, что разрешение на удары вглубь РФ должны были выдать "еще вчера". А американский чиновник заявил, что украинская сторона давно получает координаты целей на территории РФ от американских военных, которые базируются в Европе. И часто американская сторона отказывается предоставлять эти координаты, так как взгляды сторон не совпадают. Более того, запасы ракет ATACMS в Украине настолько ограничены, что разрешение бить по территории РФ может истощить эти запасы за "несколько недель или дней", говорит чиновник из США.

"Это оружие часто применяется против целей, которые мы считаем менее важными", — сказал собеседник.

Представители Белого дома и Пентагона заявили, что не слышали от украинской стороны "убедительных аргументов" о том, что удары по РФ могут иметь "существенное значение на пути Украины к победе". К тому же, по их словам, риск эскалации войны слишком велик. Эта дискуссия "сбила с толку" партнеров Америки и в Европе, говорят анонимные собеседники.

17 сентября The Times сообщил, что Британия не даст разрешения на дальнобойные удары без одобрения США. А 20 сентября издание сообщило, что эти два государства могут дать непубличное разрешение на удары.

19 сентября Европарламент призвал немедленно снять ограничения на удары по территории России.

Читайте также: Шмыгаль: Удары вглубь России – это о морали сохранения жизней людей