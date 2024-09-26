Путин угрожает ядерным оружием. В ЕС ответили: Политика поддержки Украины не изменится

Новые ядерные угрозы диктатора являются лишь продолжением тенденции его поведения и "разоблачает его настоящее лицо", отметил представитель ЕС.

Владимир Путин (Фото: EPA)

Новые угрозы российского диктатора Владимира Путина относительно применения ядерного оружия против неядерных стран не меняет позицию Евросоюза по продолжению поддержки Украины. Об этом сообщил представитель ЕС Питер Стано, слова чиновника передает Укринформ.

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"Не впервые Путин делает ставку на свой ядерный арсенал. Это лишь продолжение очень безответственного и неприемлемого поведения со стороны Путина, что демонстрирует всему миру его настоящее лицо, особенно во время проведения недели высокого уровня в ходе Генассамблеи ООН. Он не стесняется играть в ядерные азартные игры снова и снова. Мы, безусловно, решительно отрицаем эти угрозы. Позиция Евросоюза останется неизменной", – заявил Стано.

Чиновник отметил: ЕС пытается донести эту позицию до международных партнеров, чтобы привлечь их внимание к тому, насколько безумно и безответственно поведение Путина как представителя страны-постоянного члена Совета безопасности ООН.

И хотя главной задачей этой институции является поддержание мира, однако Путин подрывает именно эти усилия, отметил Стано.

Следовательно, новые ядерные угрозы Путина являются лишь продолжением тенденции его поведения и "разоблачает его истинное лицо" во время крайне важного международного события высокого уровня в Генассамблее ООН, добавил спикер.

Ранее, 25 сентября, во время заседания Совбеза России "по ядерному сдерживанию" Путин заявил об изменении определения условий применения ядерного оружия РФ.

Путин заявил следующее: теперь предлагается рассматривать как совместное нападение на нее "агрессию" со стороны неядерного государства, которое происходит при участии или при поддержке ядерного государства; РФ "будет рассматривать" возможность ядерного ответа при наличии "достоверной информации о старте в сторону страны самолетов стратегической и тактической авиации, крылатых ракет, беспилотников, гиперзвуковых и других летательных аппаратов".

Также основанием для ядерного ответа Путин назвал "критическую угрозу суверенитету РФ и обычным оружием" (что это значит – не уточняется); также он обещает применить ядерное оружие в случае агрессии против Беларуси, к тому же будет расширена категория государств и военных блоков, против которых РФ проводит "ядерное сдерживание".

Следует заметить, что Путин и другие российские руководители регулярно заявляют о существовании каких-то "красных линий" и пугают последствиями в случае их пересечения, однако каждый раз эти "линии" переносятся, а сами оккупанты бьют по Украине и без любых поводов. Тем временем украинские партнеры на протяжении последних недель так и не могут принять разрешение на дальнобойные удары по РФ.

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