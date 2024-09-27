У Фінляндії з'явиться штаб сухопутних військ НАТО всього за 100 км від Росії
У Північній Європі планують створити штаб сухопутних військ НАТО, який буде розташований у Фінляндії всього за 100 км від кордону з Росією. Про це повідомив міністр оборони країни Антті Хяккянен, передає Yle.
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Зазначається, що рішення про створення штабу мають ухвалити міністри оборони країн НАТО 2025 року. Штаб запропонували розмістити в місті Міккелі, що приблизно за 100 км від російського кордону.
Цей штаб має очолити командувач сухопутних військ Фінляндії.
Хяккянен підкреслив, що Міккелі є оптимальним місцем, оскільки там вже розміщено штаб Сил оборони Фінляндії, що дозволить ефективно координувати операції в північних регіонах НАТО.
"Національна оборона Фінляндії та оборона НАТО повинні мати можливість безперешкодно співпрацювати у нормальних та надзвичайних обставинах", – сказав фінський міністр.
Чисельність персоналу штабу сухопутних військ НАТО у мирний час становитиме кілька десятків осіб.
"Посилання Фінляндії Росії полягає в тому, що ми є повноправним членом НАТО і НАТО відіграє надзвичайно важливу роль в обороні Фінляндії... Якщо буде зроблено спробу якимось чином вторгнутися на нашу територію, у нашому розпорядженні буде вся міць Альянсу", – зазначив Хяккянен.
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