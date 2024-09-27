У Фінляндії з'явиться штаб сухопутних військ НАТО всього за 100 км від Росії

Зазначається, що штаб має очолити командувач сухопутних військ Фінляндії. Чисельність персоналу у мирний час становитиме кілька десятків осіб

Кордон Росії та Фінляндії (Фото: ЕРА)

У Північній Європі планують створити штаб сухопутних військ НАТО, який буде розташований у Фінляндії всього за 100 км від кордону з Росією. Про це повідомив міністр оборони країни Антті Хяккянен, передає Yle.

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Зазначається, що рішення про створення штабу мають ухвалити міністри оборони країн НАТО 2025 року. Штаб запропонували розмістити в місті Міккелі, що приблизно за 100 км від російського кордону.

Цей штаб має очолити командувач сухопутних військ Фінляндії.

Хяккянен підкреслив, що Міккелі є оптимальним місцем, оскільки там вже розміщено штаб Сил оборони Фінляндії, що дозволить ефективно координувати операції в північних регіонах НАТО.

"Національна оборона Фінляндії та оборона НАТО повинні мати можливість безперешкодно співпрацювати у нормальних та надзвичайних обставинах", – сказав фінський міністр.

Чисельність персоналу штабу сухопутних військ НАТО у мирний час становитиме кілька десятків осіб.

"Посилання Фінляндії Росії полягає в тому, що ми є повноправним членом НАТО і НАТО відіграє надзвичайно важливу роль в обороні Фінляндії... Якщо буде зроблено спробу якимось чином вторгнутися на нашу територію, у нашому розпорядженні буде вся міць Альянсу", – зазначив Хяккянен.

13 вересня 2024 року у Польщі відреагували на погрози Росії піти війною проти НАТО. Прем'єр Туск вважає, що це говорить про скрутне становище росіян на фронті.

14 вересня Столтенберг заявив, що НАТО мало озброїти Україну, щоб не допустити вторгнення Росії.

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