В Финляндии появится штаб сухопутных войск НАТО всего в 100 км от России

Штаб должен возглавить командующий сухопутными войсками Финляндии. Численность персонала в мирное время составит несколько десятков человек

Граница России и Финляндии (Фото: ЕРА)

В Северной Европе планируют создать штаб сухопутных войск НАТО, который будет расположен в Финляндии всего в 100 км от границы с Россией. Об этом сообщил министр обороны страны Антти Хяккянен, передает Yle.

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Решение о создании штаба должны принять министры обороны стран НАТО в 2025 году. Штаб предложили разместить в городе Миккели, который находится примерно в 100 км от российской границы.

Этот штаб должен возглавить командующий сухопутными войсками Финляндии.

Хяккянен подчеркнул, что Миккели является оптимальным местом, поскольку там уже находится штаб сил обороны Финляндии, что позволит эффективно координировать операции в северных регионах НАТО.

"Национальная оборона Финляндии и оборона НАТО должны иметь возможность беспрепятственно сотрудничать в нормальных и чрезвычайных обстоятельствах", – сказал финский министр.

Численность персонала штаба сухопутных войск НАТО в мирное время составит несколько десятков человек.

"Посыл Финляндии России состоит в том, что мы являемся полноправным членом НАТО и НАТО играет чрезвычайно важную роль в обороне Финляндии... Если будет совершена попытка каким-то образом вторгнуться на нашу территорию, в нашем распоряжении будет вся мощь Альянса", – отметил Хяккянен.

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