Румыния, Польша и Латвия призвали НАТО усилить восточный фланг и ввести ротацию ПВО
Министры обороны Румынии, Польши и Латвии подписали общее письмо союзникам – подчеркнули необходимость срочно ввести модель ротации противовоздушной обороны НАТО и усилить деятельность Альянса по сдерживанию, наблюдению, разведке и воздушному патрулированию на восточном фланге. Об этом сообщает латвийское СМИ Delfi со ссылкой на Минобороны страны.
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В среду глава оборонного ведомства Латвии Андрис Спрудс призвал союзников найти немедленные коллективные решения по укреплению воздушного пространства НАТО. Об этом он заявил во время встречи с коллегами в рамках Бухарестской девятки – платформы для вопросов безопасности участников Альянса из Центральной и Восточной Европы, в которую входят Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария.
Встреча была инициирована Латвией, в ней приняли участие представители Румынии, Польши и Литвы, чтобы обсудить недавние нарушения воздушного пространства НАТО российскими дронами, а также шаги на уровне государств и Альянса, которые нужно предпринять для укрепления воздушного пространства объединения. Также министры Румынии, Польши и Латвии подписали совместное письмо союзникам.
В оборонном ведомстве Латвии отметили, что агрессия РФ продолжает создавать риски и угрозы для стран Альянса, в частности с нарушением воздушного пространства российскими дронами.
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В течение последнего месяца инциденты с участием беспилотников РФ произошли в Латвии, Румынии и Польше – министр Спрудс подчеркнул, что это новая реальность, которую "нельзя оставлять без внимания и ответа".
По мнению чиновников трех стран, государства НАТО должны изменять свою способность выявлять, идентифицировать и нейтрализовать низколетящие и медленные объекты, а ротация ПВО должна быть введена немедленно.
Также в совместном заявлении министры Бухарестской девятки осудили войну РФ против Украины, а еще "решительно осудили" РФ за неоднократные нарушения воздушного пространства Альянса в Латвии, Румынии, Польше и других странах НАТО.
На этой же встрече заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявил, что союзникам предстоит рассмотреть вопрос уничтожения дронов в своем воздушном пространстве во время октябрьской встречи глав оборонных ведомств стран НАТО.
- 7 сентября российский дрон разбился на востоке Латвии, президент страны подчеркнул, что количество таких инцидентов растет на восточном фланге НАТО и страны Альянса должны решать их совместно. Впоследствии Национальные вооруженные силы страны сообщили, что российский дрон был начинен взрывчаткой, но целью беспилотника была не Латвия.
- У НАТО нет данных, что падение обломков российского вооружения на территории Латвии и других союзников было умышленным, но в Альянсе отметили – такие действия "безответственны и потенциально опасны".
- Утром 8 сентября Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские "шахеды" в очередной раз нарушили воздушное пространство Румынии. Из-за российской атаки на Одесскую область эта страна поднимала свои истребители.
- 9 сентября на территории Румынии обнаружили фрагменты российского беспилотника.
- Вечером 11 сентября в Черном море россияне поразили гражданское судно – атаковали ракетами со стратегических бомбардировщиков.
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