Румунія, Польща і Латвія закликали НАТО посилити східний фланг і ввести ротацію ППО

Міністри оборони Румунії, Польщі та Латвії підписали спільний лист до союзників – підкреслили необхідність терміново ввести модель ротації протиповітряної оборони НАТО і посилити діяльність Альянсу зі стримування, спостереження, розвідки та повітряного патрулювання на східному фланзі. Про це повідомляє латвійське ЗМІ Delfi із посиланням на Міноборони країни.

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У середу очільник оборонного відомства Латвії Андріс Спрудс закликав союзників знайти негайні колективні рішення щодо зміцнення повітряного простору НАТО. Про це він заявив під час зустрічі з колегами у межах Бухарестської дев'ятки – платформи для безпекових питань учасників Альянсу з Центральної та Східної Європи, у яку входять Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія та Болгарія.

Зустріч була ініційована Латвією, у ній взяли участь представники Румунії, Польщі та Литви, аби обговорити нещодавні порушення повітряного простору НАТО російськими дронами, а також кроки на рівні держав та Альянсу, котрі треба зробити для зміцнення повітряного простору об'єднання. Також міністри Румунії, Польщі та Латвії підписали спільний лист до союзників.

В оборонному відомстві Латвії зазначили, що агресія РФ продовжує створювати ризики та загрози для країн Альянсу, зокрема з порушенням повітряного простору російськими дронами.

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Впродовж останнього місяця інциденти за участю безпілотників РФ сталися у Латвії, Румунії та Польщі – міністр Спрудс наголосив, що це нова реальність, яку "не можна залишати без уваги та відповіді".

На думку посадовців трьох країн, держави НАТО повинні змінювати свою здатність виявляти, ідентифікувати та нейтралізовувати об'єкти, що летять низько та повільно, а ротація ППО має бути введена негайно.

Також у спільній заяві міністри Бухарестської дев'ятки засудили війну РФ проти України, а ще "рішуче засудили" РФ за неодноразові порушення повітряного простору Альянсу у Латвії, Румунії, Польщі та інших країнах НАТО.

Під час цієї ж зустрічі заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський заявив, що союзникам потрібно буде розглянути питання знищення дронів у своєму повітряному просторі під час жовтневої зустрічі очільників оборонних відомств країн НАТО.

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