Румунія закликала НАТО відповісти на інциденти, коли ракети й дрони РФ залітають до країн Альянсу

Заступник міністра оборони Польщі заявив, що у жовтні союзникам потрібно буде розглянути питання знищення російських дронів у своєму повітряному просторі

Shahed (Ілюстративне фото: Depositphotos)

НАТО має ухвалити "надійну та скоординовану" відповідь на інциденти, коли у повітряний простір Альянсу потрапляють російські ракети або дрони, випущені по Україні. Про це заявив міністр оборони Румунії Анджел Тилвар, передає агентство Reuters.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

У середу, 18 вересня, у румунській столиці Бухаресті зустрілися очільники оборонних відомств держав східного флангу НАТО. Ці країни неодноразово заявляли, що дії РФ у Чорноморському регіоні та за його межами "є джерелом глибокого занепокоєння".

"Країни Бухарестської дев'ятки глибоко стурбовані неодноразовими вторгненнями російських безпілотників і ракет у повітряний простір НАТО, у Польщі, Румунії, Латвії, а також ескалацією напруженості на східному фланзі НАТО", – заявив Тілвар.

Тому, продовжив міністр, необхідна "надійна та скоординована" відповідь на рівні союзників, а також потрібне якнайшвидше впровадження ротаційної моделі протиповітряної оборони та комплексної моделі протиракетної оборони.

А заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський заявив, що потрібно буде розглянути питання про знищення безпілотників, які входять у повітряний простір союзників, під час жовтневої зустрічі очільників оборонних відомств країн НАТО.

За словами чиновника, вже підтверджено гібридні атаки на союзників, а також участь Білорусі у діях РФ.

Бухарестська дев'ятка – це ініціатива дев'яти країн-членів НАТО з Центральної та Східної Європи, в яку входять Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Чехія.

Читайте також: МЗС Польщі назвало слова Сікорського про збиття російських ракет і дронів його особистою думкою

Читайте також: Зеленський: Можна створити коаліцію, щоб сусіди збивали ракети РФ – доручив обговорити з НАТО