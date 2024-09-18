Румунія закликала НАТО відповісти на інциденти, коли ракети й дрони РФ залітають до країн Альянсу
НАТО має ухвалити "надійну та скоординовану" відповідь на інциденти, коли у повітряний простір Альянсу потрапляють російські ракети або дрони, випущені по Україні. Про це заявив міністр оборони Румунії Анджел Тилвар, передає агентство Reuters.
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У середу, 18 вересня, у румунській столиці Бухаресті зустрілися очільники оборонних відомств держав східного флангу НАТО. Ці країни неодноразово заявляли, що дії РФ у Чорноморському регіоні та за його межами "є джерелом глибокого занепокоєння".
"Країни Бухарестської дев'ятки глибоко стурбовані неодноразовими вторгненнями російських безпілотників і ракет у повітряний простір НАТО, у Польщі, Румунії, Латвії, а також ескалацією напруженості на східному фланзі НАТО", – заявив Тілвар.
Тому, продовжив міністр, необхідна "надійна та скоординована" відповідь на рівні союзників, а також потрібне якнайшвидше впровадження ротаційної моделі протиповітряної оборони та комплексної моделі протиракетної оборони.
А заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський заявив, що потрібно буде розглянути питання про знищення безпілотників, які входять у повітряний простір союзників, під час жовтневої зустрічі очільників оборонних відомств країн НАТО.
За словами чиновника, вже підтверджено гібридні атаки на союзників, а також участь Білорусі у діях РФ.
Бухарестська дев'ятка – це ініціатива дев'яти країн-членів НАТО з Центральної та Східної Європи, в яку входять Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Чехія.
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- 7 вересня російський дрон розбився на сході Латвії, президент країни наголосив, що кількість таких інцидентів зростає на східному фланзі НАТО, і країни Альянсу мають вирішувати їх спільно. Згодом Національні збройні сили країни повідомили, що російський дрон був начинений вибухівкою, але ціллю безпілотника була не Латвія.
- У НАТО немає даних, що падіння уламків російського озброєння на території Латвії та інших союзників було навмисним, але в Альянсі зазначили – такі дії є "безвідповідальними й потенційно небезпечними".
- Зранку 8 вересня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" вчергове порушили повітряний простір Румунії. Через російську атаку на Одеську область ця країна підіймала свої винищувачі.
- 9 вересня на території Румунії знайшли фрагменти російського безпілотника.
- Ввечері 11 вересня у Чорному морі росіяни уразили цивільне судно – атакували ракетами зі стратегічних бомбардувальників.
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