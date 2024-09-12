Росія атакувала цивільне судно зі стратегічних бомбардувальників Ту-22 – ВМС

Фото: Telegram Володимира Зеленського

Ввечері 11 вересня у Чорному морі росіяни уразили цивільне судно зі стратегічних бомбардувальників. Корабель віз зерно з України до Єгипту й ішов під прапором острівної карибської держави Сент-Кітс і Невіс, повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

О 23:03 11 вересня росіяни застосували крилаті ракети, можливо надзвукові Х-22, зі стратегічних бомбардувальників Ту-22 – ураження прийшлося по цивільному судну, котре знаходилося за межами українського морського коридору та територіальних вод України, пишуть військові.

Через ураження значних пошкоджень зазнав балкер AYA, що йшов під прапором Сент-Кітс і Невісу й перевозив зерно з українського порту Чорноморськ до Єгипту, зауважує ВМС.

У повідомленні наголошують: такими діями РФ продовжує порушувати закони та звичаї війни, демонструє повне нехтування Міжнародного морського права, а також піддає загрозі життя та здоров'я екіпажів і вчергове намагається завадити доставленню українського зерна до країн, котрі його найбільше потребують.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни уразили цивільне судно одразу після виходу з українських територіальних вод – за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

8 листопада 2023-го країна-терорист Росія завдала ракетного удару в напрямку одного з портів Одеської області, влучила у цивільне судно під прапором Ліберії – загинула людина, були постраждалі.

Читайте також: Ввечері 31 серпня РФ вдарила по колоні зерновозів на Сумщині, є загиблий – фото