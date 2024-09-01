Ввечері 31 серпня РФ вдарила по колоні зерновозів на Сумщині, є загиблий – фото

Один вантажний автомобіль був знищений вогнем, а близько 20 машин зазнали пошкоджень

Фото: Прокуратура Сумської області

Ввечері 31 серпня війська країни-агресора завдали ракетного удару по колоні зерновозів у Сумській області, одна людина загинула. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.

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За інформацією слідства, близько 20:30 окупанти вдарили по колоні зерновозів, які знаходились на шляху "Суми-Харків" поблизу населеного пункту Верхня Сироватка Сумського району. Внаслідок цього загинув 23-річний водій вантажівки, ще четверо водіїв отримали поранення.

Один вантажний автомобіль був знищений вогнем, а близько 20 машин зазнали пошкоджень.

Фото: Прокуратура Сумщини

В ніч проти 1 вересня 2024 року українські БпЛА атакували низку областей РФ. Відомо про влучання у дві ДРЕС: у Московській та Тверській областях.

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