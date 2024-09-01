Вночі Росія атакувала агросектор та зернову інфраструктуру у двох областях України

Українські військові змогли збити вісім дронів в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях 1 вересня

Полювання на шахеди (Фото: Анатолій Штефан)

У ніч проти 1 вересня російські окупаційні війська атакували українську зернову інфраструктуру та логістику аграрного сектору, зокрема в Миколаївській та Сумській областях. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил Збройних Сил України.

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"Цього разу окупанти били по українському зерну та по логістиці аграрного сектору, зокрема на Миколаївщині та Сумщині", – йдеться у повідомленні.

У Миколаївській обласній військовій адміністрації заявили, що у результаті російської "шахедної" атаки в селі Лимани спалахнула пожежа на складі для зберігання зерна. Пожежу швидко ліквідували, постраждалих немає.

Загалом вночі окупанти використали балістичну ракету "Іскандер-М" з Курської області та 11 ударних дронів Shahed-131/136 з тимчасово окупованого Криму, повідомили у ПС.

Українські військові змогли збити вісім дронів в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

В ніч проти 1 вересня 2024 року українські БпЛА атакували низку областей РФ. Відомо про влучання у дві ДРЕС: у Московській та Тверській областях.

У Москві дрон влучив по нафтопереробному заводу.

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