Ночью Россия атаковала агросектор и зерновую инфраструктуру в двух областях Украины

Украинские военные смогли сбить восемь дронов в Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской областях 1 сентября

Охота на шахеды (Фото: Анатолий Штефан)

В ночь на 1 сентября российские оккупационные войска атаковали украинскую зерновую инфраструктуру и логистику аграрного сектора, в частности в Николаевской и Сумской областях. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"На этот раз оккупанты били по украинскому зерну и по логистике аграрного сектора, в частности, в Николаевской и Сумской областях", – говорится в сообщении.

В Николаевской областной военной администрации заявили, что в результате российской "шахедной" атаки в селе Лиманы вспыхнул пожар на складе для хранения зерна. Пожар быстро был ликвидирован, пострадавших нет.

Всего ночью оккупанты использовали баллистическую ракету "Искандер-М" из Курской области и 11 ударных дронов Shahed-131/136 из временно оккупированного Крыма, сообщили в ПС.

Украинские военные смогли сбить восемь дронов в Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

В ночь на 1 сентября 2024 года украинские БпЛА атаковали ряд областей РФ. Известно о попадании в две ГРЭС: в Московской и Тверской областях.

В Москве дрон попал по нефтеперерабатывающему заводу.

Читайте также: Россия ударила FPV-дроном по машине полицейских в Купянске: погиб правоохранитель