В Тверской и Московской областях дроны атаковали ГРЭС. Было громко еще в шести регионах

В ночь на 1 сентября были атакованы Рязанская, Тульская, Воронежская, Липецкая, Брянская, Белгородская, Курская, Московская области и Москва

Пожар на ГРЭС в Тверской области (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Кремлевские пропагандисты сообщают, что в ночь на 1 сентября беспилотники атаковали по меньшей мере восемь российских областей и пытались атаковать Москву. В некоторых регионах заявлено об ударах по государственным районным электростанциям (ГРЭС).

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По данным военной пропаганды врага, ночью были атакованы Рязанская, Тульская, Воронежская, Липецкая, Брянская, Белгородская, Курская, Московская области и Москва.

Россияне массово распространяли видео работы противовоздушной обороны в одних областях и попаданий в объекты энергетики – в других. Ресурсы, связанные с силовиками страны-агрессора, пишут, что беспилотники ударили по меньшей мере по двух ГРЭС: в Московской и Тверской областях.

В то же время прямо враг не признает попаданий, прикрываясь "успешной работой ПВО". Утверждают, что БпЛА лишь "пытались атаковать энергообъекты".

Относительно Москвы, мэр Сергей Собянин утверждает, что беспилотники не долетели до города – их якобы сбили на подступах к российской столице.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику.

26 августа 2024 года россияне во время массированной атаки выпустили по Украине более сотни ракет разных типов и около сотни "шахедов".

Еще до завершения тревоги в Украине из-за ракетных обстрелов ввели экстренные отключения света без графиков.

Целью очередной массированной атаки РФ по Украине были объекты энергетики, пострадали 15 областей.

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