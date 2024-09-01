В Тверской и Московской областях дроны атаковали ГРЭС. Было громко еще в шести регионах
Кремлевские пропагандисты сообщают, что в ночь на 1 сентября беспилотники атаковали по меньшей мере восемь российских областей и пытались атаковать Москву. В некоторых регионах заявлено об ударах по государственным районным электростанциям (ГРЭС).
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По данным военной пропаганды врага, ночью были атакованы Рязанская, Тульская, Воронежская, Липецкая, Брянская, Белгородская, Курская, Московская области и Москва.
Россияне массово распространяли видео работы противовоздушной обороны в одних областях и попаданий в объекты энергетики – в других. Ресурсы, связанные с силовиками страны-агрессора, пишут, что беспилотники ударили по меньшей мере по двух ГРЭС: в Московской и Тверской областях.
В то же время прямо враг не признает попаданий, прикрываясь "успешной работой ПВО". Утверждают, что БпЛА лишь "пытались атаковать энергообъекты".
Относительно Москвы, мэр Сергей Собянин утверждает, что беспилотники не долетели до города – их якобы сбили на подступах к российской столице.
Внимание! Видео содержит нецензурную лексику.
- 26 августа 2024 года россияне во время массированной атаки выпустили по Украине более сотни ракет разных типов и около сотни "шахедов".
- Еще до завершения тревоги в Украине из-за ракетных обстрелов ввели экстренные отключения света без графиков.
- Целью очередной массированной атаки РФ по Украине были объекты энергетики, пострадали 15 областей.
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