"Один из наибольших ударов". РФ выпустила более 100 ракет и столько же дронов – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

26 августа россияне во время массированной атаки выпустили по Украине более сотни ракет разных типов и около сотни "шахедов". Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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По словам главы государства, сейчас по всей стране идет ликвидация последствий российского удара. Президент назвал его одним из крупнейших.

Удар был нацелен на критическую гражданскую инфраструктуру.

"По большинству наших регионов – от Харьковской области и Киева до Одессы и наших западных областей. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким. Есть десятки раненых – всем оказывается необходимая помощь", – сказал Зеленский.

По словам президента, много повреждений есть в энергетике, но восстановительные работы уже идут.

Глава государства заявил о важности того, чтобы партнеры реализовали договоренности по системам противовоздушной обороны и ракетам к ним.

"Также мы наконец-то должны прийти к совместному сбиванию российских ракет и дронов. Сегодня были у них мишени на Волыни, во Львовской и Ивано-Франковской областях. Винницкая область, Хмельницкая, наша Тернопольская область. В разных наших регионах Украины мы смогли бы сделать гораздо больше для защиты жизни, если бы авиация наших европейских соседей работала вместе с нашими F-16 и вместе с нашей ПВО", – подчеркнул он.

Зеленский отметил, что российский диктатор Владимир Путин себе не изменяет и назвал его "больным существом". По словам президента, он может делать только то, что мир позволяет ему делать.

"Слабость, недостаточность ответных решений питает террор. И каждый лидер, каждый наш партнер знает, какие сильные решения нужны, чтобы всю эту войну прекратить – и прекратить справедливо. Не может быть в Украине ограничений в дальнобойности, когда у террористов нет таких ограничений", – заявил президент.

26 августа россияне нанесли массированный ракетный и дроновый удар по украинским регионам.

Есть погибшие в Днепропетровской и Запорожской областях.

В Житомирской области в результате атаки погибла женщина.

В Одесской области в результате российской атаки травмированы четыре человека, в том числе ребенок.

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