Атака РФ на Одесскую область: ранены четыре человека, в том числе 10-летний мальчик

Трое пострадавших, в частности ребенок, которые пострадали во время ракетной атаки РФ, госпитализированы. Они находятся в состоянии средней тяжести

Олег Кипер (Фото: Telegram)

Во время массированной ракетно-дроновой атаки российских оккупантов в Одесской области пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщил глава военной администрации Олег Кипер.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Цель террористов – энергетическая и гражданская инфраструктура региона. В результате атаки четыре человека получили ранения, среди них – 10-летний мальчик", – написал он.

По словам Кипера, троих пострадавших, в частности ребенка, госпитализировали. Они находятся в состоянии средней тяжести.

В результате падения обломков ракет повреждены частные дома и большое количество автотранспорта. Также в Одесском районе сбои в работе электроэнергии, добавил глава ОВА.

26 августа Россия наносит массированный удар по Украине: взрывы раздавались по всей стране. Поэтому в некоторых городах отсутствует энергоснабжение. Гендиректор YASNO Сергей Коваленко заявил, что враг атакует энергетическую инфраструктуру, света нет в некоторых районах Киева и Днепра.

В Полтавской области войска РФ атаковали промышленный объект, в результате чего получили ранения пять человек.

Есть погибшие в Днепропетровской и Запорожской областях.

Укрэнерго приказало ввести экстренные отключения света.

Читайте также: "Пострадали 15 областей". Шмыгаль рассказал о целях российской ракетной атаки