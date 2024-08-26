Атака РФ на Одесскую область: ранены четыре человека, в том числе 10-летний мальчик
Во время массированной ракетно-дроновой атаки российских оккупантов в Одесской области пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщил глава военной администрации Олег Кипер.
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"Цель террористов – энергетическая и гражданская инфраструктура региона. В результате атаки четыре человека получили ранения, среди них – 10-летний мальчик", – написал он.
По словам Кипера, троих пострадавших, в частности ребенка, госпитализировали. Они находятся в состоянии средней тяжести.
В результате падения обломков ракет повреждены частные дома и большое количество автотранспорта. Также в Одесском районе сбои в работе электроэнергии, добавил глава ОВА.
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