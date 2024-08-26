В Днепропетровской области и Запорожском районе есть погибшие в результате атаки РФ
В результате массированной ракетной атаки на Днепропетровскую область погиб мужчина, также известно о жертве в Запорожском районе. Об этом сообщили представители Днепропетровской и Запорожской областных военных администраций.
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"Утром агрессор массированно атаковал область. Взрывы раздались в Днепровском и Криворожском районах", – написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Лысак сообщил, что в области работала противовоздушная оборона, "впрочем, к сожалению, без последствий вражеский террор не прошел".
Предварительно погиб 69-летний мужчина. Произошло несколько возгораний, в частности, в дачном доме.
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о погибшем в Запорожье: "Враг нанес удар рядом с частным домом. Погиб мужчина".
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