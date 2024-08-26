Дроны атаковали Энгельс и Саратов: есть попадание в дом недалеко от аэродрома – видео

В Саратове дрон врезался в самый высокий, 128-метровый, жилой комплекс "Волка Скай", в Энгельсе – задел крышу многоэтажки

Саратов (Фото: ресурсы страны-агрессора)

Российские пропагандисты, а также власти Энгельса и Саратова заявили о дроновой атаке на города утром 26 августа. Есть попадания беспилотников в жилые многоэтажки.

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Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин утверждает, что российская противовоздушная оборона сбила все БПЛА: "Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе".

В то же время россияне массово публикуют видео из двух городов, на которых видны прямые попадания беспилотников в жилые сооружения: в Саратове дрон врезался в самый высокий, 128-метровый, жилой комплекс "Волка Скай", в Энгельсе – задел крышу многоэтажки.

Внимание! На видео – нецензурная лексика!

Дом в Саратове (Фото: соцсети)

От места происшествия в Энгельсе до одноименного военного аэродрома, с которого российские оккупанты атакуют Украину, около девяти километров.

Утром 26 августа 2024 года Россия пыталась атаковать "шахедами" Киев, но на подступах к столице сбили до десятка дронов. В воздухе сейчас находятся 11 бортов бомбардировщиков Ту-95 ТС.

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