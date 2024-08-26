На подступах к Киеву сбили до 10 "шахедов". В воздухе 11 бортов Ту-95МС

Силами и средствами противовоздушной обороны до десятка дронов уничтожены еще на подступах к городу

Охота на ''шахеды'' (Фото: Анатолий Штефан)

В ночь на 26 августа российские оккупационные войска попытались атаковать Киев дронами-камикадзе, на подступах к столице сбили до десятка "шахедов". Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

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По предварительным данным, российские войска запустили беспилотники с территории Курской области. "Шахеды" пролетели через Сумскую и Черниговскую области, двигаясь в направлении Киева с востока и северо-востока.

"Силами и средствами противовоздушной обороны до десятка уничтожены еще на подступах к городу", – говорится в сообщении КМВА.

О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

На 06:00, по данным мониторинговых каналов, над Украиной около 40 "шахедов". Воздушные силы также сообщали, что в воздухе находятся 11 бортов российских бомбардировщиков Ту-95МС. В случае ракетной опасности военные обещают известить.

24 августа 2024 года россияне атаковали Краматорск баллистической ракетой типа "Искандер", попав в гостиницу, в которой находились журналисты. Агентство Reuters днем 25 августа заявило, что пострадавшие – его журналисты, один из которых, британец, на тот момент находился под завалами, позже его тело достали.

В ночь на 25 августа войска РФ нанесли ракетные удары по Харькову и Чугуеву, были пострадавшие.

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